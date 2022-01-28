竹山鎮公所結合企業、宮廟贈弱勢物資　正覺寺邀寒士吃尾牙

▲竹山鎮公所結合企業、宮廟啟動寒冬送暖列車。（圖／竹山鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

春節將至，為讓需要關懷的弱勢家庭度過寒冬、安心迎接新年到來，竹山鎮公所與天一圓德福利慈善事業基金會、克明宮等企業或在地宮廟日前陸續針對鎮內低收入戶發送物資；竹山正覺寺也辦理「寒冬送暖、圍爐團聚」活動，希望讓民眾在年前感受到滿滿的社會溫情。

竹山鎮公所表示，首批發送物資包括米、油、麵、罐頭、餅乾和奶粉等，為了因應寒冬，采棉居寢具文化館也主動加碼一條冬被，預計受惠低收入戶有將近200名。

▲竹山鎮采棉居寢具文化館捐贈溫暖冬被。（圖／竹山鎮公所提供）

竹山鎮長陳東睦說，長錤社會福利慈善基金會（里仁）也捐贈有機米給公所食物銀行，克明宮、南投縣春風送暖慈善、竹山鎮地藏經十芳願會等單位也接力針對鎮內弱勢團體以及老人進行關懷，不間斷的義舉再次展現台灣最美麗的風景，更希望能藉此讓更多的善心人士能加入關懷列車。

▲▼正覺寺與南投縣議員游顥等匯集社會愛心，宴請寒士團圓吃尾牙。（圖／竹山正覺寺提供）

「寒冬送暖、圍爐團聚」關懷活動則於竹山正覺寺前廣場前舉辦，由正覺寺、雲邑法主慈善會、竹山淨心行善會、長順基金會協辦及竹山鎮民代表林孟麗、南投縣議員游顥、立法委員許淑華則匯集社會大眾愛心，為寒士、獨居老人、清寒單親、社會邊緣戶辦理尾牙餐會，感受過年溫馨團圓氣氛。

廟方表示，平時即致力維持竹山長者定期健康檢查工作，今年底再和雲邑法主慈善會結合彰化、竹山秀傳醫院，建立遠距照護關懷據點及微型保險福利，將專業醫療資源嘉惠銀髮族；這次餐會是延續去年傳統，邀請寒士暨獨居長輩、單親家庭提前圍爐，雲邑法主慈善會另致贈每位受邀寒士精緻且時尚的圍巾，祝福他們新年開好運。