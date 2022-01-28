男友「必嫁、必交往」3大特質　她直言：別再騙自己外表不重要

▲她點出男友必嫁、必交往「三大特質」。（圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／趙蔡州報導

兩性感情一直是網路上的熱門話題之一，一名女網友在Dcard表示，她跟男友交往即將邁入第10年，身邊有許多親友相當好奇，他們的感情是如何維持的，所以她根據以往的經歷，整理出3個支撐他們感情的重要特質。貼文一出立刻引發網友熱烈討論。

原PO在Dcard以「必嫁必交往的3大特質」為題，表示，她與男友即將邁入第10年，身邊有許多親友都來問她，長久的感情要怎麼維持，「老實說真的不難，我自己整理了三個我和男友交往的重要特質，就是支撐我們感情的重要基礎」、「至於愛情重要嗎，我相信是他是重要的！」

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第一個特質是「你們必須是好朋友」。原PO解釋，男友（女友）是你的伴侶，也應該要是你的朋友，這是最理想的關係，「因為你要知道，再好的朋友最後都會有自己的家庭，不可能時時刻刻陪伴你，所以和另一伴最好除了愛情外，還要有友情基礎，聊得來真的才有未來」。

第二個特質是「態度，像是上進心、崇拜」。她解釋，時間會消很多激情，但對人的欣賞、崇拜卻會增加，上進心不一定是多會賺錢、多積極，而是男友（女友）應該要有讓你欣賞的地方，才不會激情退去後淪為平淡，不論2人在一起多甜蜜，仍要保有自己獨立的空間，努力拚博自己的未來，這才是健康的關係。

第三個則是「外表」。她認為，雖然外表好不好看因人而異，但千萬不要將就騙自己，假如你真的不在乎，那就真的沒問題，可是有些人明明很在意交往對象的外表，卻因為大家說「外表不重要」，就誤以為自己也不在乎，直到進入關係後，才嫌東嫌西看不起對方，也會傷害到對方的自尊心。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「說得很好，很多人明明在乎外表，卻假裝不在意，我就是吃過這種虧的人」、「同意，友誼基礎真的好重要」、「第二點真的很重要啊，有讓人崇拜的地方，才能一直有粉紅泡泡啊」、「第三點我認同，每次想生氣的時候，多看對方兩眼，氣就消了，我的男人怎麼能這麼帥」。

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