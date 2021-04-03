女師戀上公職男衰神上身！約會閃腰、車禍、燙舌...掛號29次放生

▲步入幸福婚姻是許多人的願望。（圖／中壢區美滿服務中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園一名國中女老師，一年前在中壢區美滿服務中心認識一名碩士學歷、在中央機關任職的男生，對方學歷、人品、談吐、外在俱佳，女老師很開心找到心目中的白馬王子；豈料，兩人多次約會前後頻發生意外，致女老師一年掛號看病29次，原本不迷信的她，自嘆兩人「無緣、無言」，最後選擇黯然分手！

女老師告訴美滿服務中心說，一年來她和男生約會打桌球，卻扭到腰又傷了腳；約會看電影，途中發生車禍；相約吃火鍋，燙到舌頭；還有一次相約要去拜拜，出發途中卻接到學生與家長，因管教問題鬧得不可開交，只好折回處理；還有一次兩人相約去看畫展，沒料到出發前，男方剛買8個月的汽車竟爆胎。由於狀況頻頻，連保險公司理專都不可置信，女老師與男方討論後，決議分手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，目前在公司擔任外務員的邱男，半年前追求一名公司會計，女方愛理不理，最近邱男連中兩次樂透，女方知道後主動示好，邱男認為女方過於現實，主動分手女方。

中壢區美滿服務中心指出，男女分手原因百百款，個性、經濟、性事、劈腿、喜歡上另一個人、男人責任感不足、女人敏感多疑、不成熟等不一而足，但像女老師意外頻傳，男外務中樂透擔心對方有企圖，也許是想太多，但對當事人而言，卻是親身體驗，所以只能尊重。

▶旅行就帶「雅詩蘭黛5件組」5700元→1450元 拍出逆齡美照必備