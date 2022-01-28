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綠鬣蜥安樂死改「釘錘擊穿腦部」　他質疑背後科學根據

記者顏如玉／台北報導

為了杜絕外來入侵種綠鬣蜥的擴散，行政院農委會於民國110年9月公布「人道處理」的最新方式，綠鬣蜥在保定後，直接使用中心衝擊穿其腦部致死。對此，台灣動物社會研究會執行長朱增宏指出，此做法雖然號稱人道，但實際上沒有科學根據，「有沒有痛的感覺是關鍵」。

完整報導：麻醉到釘錘　綠鬣蜥安樂死之路

《東森新媒體ETtoday》獨家取得一段林務局培訓綠鬣蜥移除人員的畫面，示範者現場教學如何在獵捕到綠鬣蜥後，以最快的方式將牠安樂死。影片中，這名示範者用市價約百元的「中心衝」，對準綠鬣蜥的頭部按下擊發鈕，之後，綠鬣蜥出現自然的神經反射，沒多久就失去行動力。

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過往綠鬣蜥被捕捉後，都是透過麻醉以及失溫讓其緩慢死亡，不過，所耗費的器材成本過高、時間也太久，也因此，才出現新的安樂死方式。林務局在最新的《外來入侵種綠鬣蜥移除指引》裡解釋，「各種移除方式的共通前提是須以人道方式進行移除，『人道方式』係指最短時間內，給予動物最小痛苦，使動物死亡之方式。」

▲▼屏東縣,綠鬣蜥,外來種,台灣原生種威脅,農損,獵捕達人,李明。（圖／記者姜國輝攝）

▲綠鬣蜥移除方式受到不少討論。（圖／記者姜國輝攝）

而針對《東森新媒體ETtoday》在「麻醉到釘錘・綠鬣蜥安樂死之路」特別報導曝光的畫面，台灣動物社會研究會執行長朱增宏指出，此方法雖然看起來讓綠鬣蜥快速死亡，但他認為當中有個關鍵問題，就是沒有科學根據，「要讓動物能夠很迅速地被擊暈甚至致死，才是人道的方式。」

朱增宏以屠宰場使用的致死器為例，所使用的撞針速度相當快，快過一般哺乳動物的神經傳導速度，也就是15、16毫秒，「讓動物只有感覺被打到一下就直接死亡，就是人道處理的方式。」

▲▼屏東縣,綠鬣蜥,外來種,台灣原生種威脅,農損,獵捕達人,李明。（圖／記者姜國輝攝）

▲林務局在109年8月正式將綠鬣蜥列為「有害外來物種」。（圖／記者姜國輝攝）

也因此，即使移除方式從過去的麻醉、冷凍轉變到現在的釘錘擊暈，成本減少了，時間也不像冷凍來來得久，但朱增宏質疑，如果這樣的方式，動物被撞針撞進去還有感覺，那會非常痛，就不是人道，「撞針的速度（velocity）是關鍵，但我們看不到。」

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳則表示，動保團體主張尊重生命，希望移除能做到讓動物在最低、甚至是無痛狀態下離去，對於新的安樂死方式，目前持尊重態度，「我畢竟不是獸醫，基本上我們就是尊重專業，但從動保團體角度來看，尤其是寵物部分，棄養就會對生態環境造成衝擊，因此更希望針對『源頭』做有效控管。」

何宗勳說，政府針對活體進口，雖然有法律管制，但還是需要有相關措施，避免進口數量太多造成失控。這一點，朱增宏也有類似看法，他認為，很多外來種以寵物的名義輸入，但因為了解太少，若後續變成綠鬣蜥這樣的入侵種，到了衝擊原生態時，還得額外找出適當的人、工具、方式和訓練方法，其實已經無法解決問題。

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