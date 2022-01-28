「彩虹麵」由蔬果揉和麵粉而成！夢幻色澤解決挑食問題

▲咖樂彩虹麵用新鮮蔬果與麵粉揉和，解決孩子挑食的問題。（圖／Laura Liu拍攝、咖樂彩虹麵粉專提供，下同）

文／女子學

隨著飲食多元化，過去以米飯為主食的我們，有了更豐富的選擇。近幾年，大家對「麵條」的熱情絲毫不遜色，從乾拌麵、快煮麵市場的崛起，以及林立大街小巷的麵攤、異國麵館，即可看出端倪。

正因男女老少都愛吃麵，使麵條的需求量大增，風味變化層出不窮。「咖樂彩虹麵」，是一款適合各年齡層的麵食，選用新鮮蔬果與麵粉揉和製成彩色麵條，成分天然、富含嚼勁，兼具內外優勢的情況下，儼然成為餐桌上的新寵兒。

解決孩子挑食痛點，賦予麵條新生命

▲原先單色販售的麵條，經怡均巧思重新打散包裝販售，成為超高人氣的「咖樂彩虹麵」。

「咖樂彩虹麵」創辦人陳怡均、林子騰夫婦有一雙可愛的子女，原本工作性質皆為業務型態的兩人，在孩子相繼出生後，逐漸萌生創業的念頭，渴望能自由地支配時間，陪伴孩子成長。由於夫妻倆是「土生土長」的嘉義人，對於在地、有機、好食材的觀念並不陌生，深入討論後，並於 2019 年成立「佳食生機」，串聯地方小農，主打有機食品的店面販售，同年創立「咖樂彩虹麵」。

怡均介紹，彩虹麵是將 8 種新鮮的蔬菜、水果打成汁後，直接加入麵粉製作，不添加任何色素、人工香料、防腐劑，鮮豔的色彩來自南瓜、蝶豆花、胡蘿蔔、菠菜、地瓜…等，並使用「愛爾蘭海藻鈣」取代食鹽，不僅讓麵條 Q 彈有嚼勁，健康概念也更勝一籌，讓全家人都能放心享用。

主攻親子家庭，在團媽市場打響名號

▲看到孩子們開心地吃著彩虹麵，終於肯好好吃頓飯，讓怡均感到開心又欣慰。

「我女兒從小除了餅乾糖果，什麼都不肯吃！」回憶女兒吃副食品後，各種挑食的行徑，曾讓怡均感到頭痛萬分。所幸，彩虹麵的誕生，巧妙地為困擾的新手爸媽撥雲見日，色彩繽紛的麵條，無論做成簡單的傻瓜乾麵或香濃湯麵都很適合，只要在滾水煮 7 分鐘，美味就能快速上桌，且外型吸睛療癒，自然擄獲小孩的芳心。

▲除了麵條的販售外，怡均夫婦亦開發多種口味的醬包，讓消費者有更多選擇，吃出新的變化。

然而，好的產品需要好的行銷管道，怡均夫妻發現若只將通路鋪在實體是不夠的，必須藉由 KOL 或 KOC 的散播；因此，品牌創立不久後，便把觸角延伸至電商與團購市場，讓同樣身為「母職」的團媽，在分享育兒經的同時，也能順勢介紹彩虹麵。怡均分享，曾有團媽一次下訂上千包，甚至外銷至美國及香港，且每每皆可獲得消費者良好的 feedback 和互動，可見彩虹麵已在親子圈悄悄打響知名度。

迎戰 B2C，「品牌精緻化」讓更多人看見

▲2021 年底的秋季美食伴手禮展，咖樂彩虹麵攤位大受消費者歡迎，短短兩天就銷售一空。

2021 年，對「咖樂彩虹麵」而言，是個豐收的一年，品牌先於年初加入嘉義縣新創加速計畫，透過前輩建言、業師輔導，以及政府各項資源提供，使彩虹麵的能見度越來越高，除了多次在媒體曝光外，更受到知名電視節目《美的 IN 台灣》邀請，將創業的初衷和心得分享給大眾。

▲透過節目的介紹，讓咖樂彩虹麵品牌的聲浪逐漸堆高。

放眼未來，夫妻倆正計畫把彩虹麵「精緻化」，例如投入送禮的概念，做出 CP 值高、適合送給各年齡層的禮盒，亦努力拓展線上通路，期望把這份天然的美味傳遞出去。

專訪的尾聲，怡均說著小時候最喜歡晚餐時間，每天下課都很期待當晚的菜色；如今，自己也成為了媽媽，她希望能透過「咖樂彩虹麵」跟孩子做溝通，除了認識食材、愛惜食物的觀念建立外，更重要的是每次在餐桌上的溝通與交流，宛如活潑的彩虹麵那樣熱情、那樣溫暖！

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