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嘉義郵局結合民間團體關懷獨居老　年菜尚缺2成未到位

▲▼ 嘉義郵局、台塑等單位機關年節關懷獨居老。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義郵局、台塑，新港鄉公所及扶輪社等單位機關年節關懷獨居老。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

年節將近，新冠肺炎疫情逐漸升溫，弱勢孤老更顯寂寥。華山基金會持續19年的「愛老人 愛團圓」捐年菜助孤老公益活動，於18日起至除夕前，陸續由服務站長及義工親送愛心年菜至孤老家中，年菜含香腸、香菇、櫻花蝦、麵線、春聯、義工手作抱枕等十項應景年禮，象徵十全十美，盼用愛填滿孤單，溫暖孤老的年夜飯。

▲▼ 嘉義郵局、台塑等單位機關年節關懷獨居老。（圖／記者翁伊森翻攝）
中華郵政嘉義郵局陳麗美局長26日更率同仁至華山基金會嘉義愛心天使聯辦捐贈12,000片成人醫療口罩及25箱五穀粉營養品予華山所服務的長輩，現場更準備大支票捐贈合影，陳麗美親自將捐贈愛心物資送給長輩代表，藉此傳達陪伴的重要，感受社會溫暖。

▲▼ 嘉義郵局、台塑等單位機關年節關懷獨居老。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳麗美表示，疫情期間特別寒冬送暖，贈予防疫物資，讓長輩感受溫暖與愛心，希望各界能一起參與送愛活動，共襄盛舉。現今每日透過送郵件同時，也送溫暖、送親情、關懷這些長輩的用藥與生活所需。

嘉義市政府社會處林家緯處長表示，許多獨居長者，透過華山基金會的關懷得到許多照顧。不論是華山基金會或是郵局，都是社會安全網的一環，大家一起協助弱勢照顧。共同響應嘉義市政府推動的全齡共享世代宜居的幸福城市目標。

▲▼ 嘉義郵局、台塑等單位機關年節關懷獨居老。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市中區扶輪社、嘉義市嘉義國際同濟會、新港鄉公所、台塑新港廠企業工會、南亞新港廠企業工會、台化新港廠企業工會、必成新港廠企業工會、台塑南亞嘉義廠、南山人壽融豐通訊處、富邦人壽嘉保通訊處、救國團竹崎鄉團委會、大鵬慈和會…等單位響應捐助年菜活動，愛心不落人後，化愛心為實際行動，隨同當地站長一起將年菜送至孤老家中，將滿滿的愛心分別送到孤老家裡，陪伴長輩聊天，張貼春聯，提前歡度新春，溫暖長輩的心。

嘉義市中區扶輪社社長黃家釧社長帶領社員共11人，前往布袋關懷阿公阿嬤及送年菜，現場也幫忙貼春聯，現場溫馨互動，讓阿公阿嬤都感受到大家的關懷。

華山基金會提供三失(失依、失能、失智)老人免費到宅服務，包含關懷訪視、陪同就醫、物資協助、年節關懷…等。嘉義地區服務近1,350位弱勢孤老，現正發起「愛老人 愛團圓」公益活動，距農曆春節僅剩不到一週，經費認助只有8成，特別呼籲民眾踴躍捐助，愛心專線：(05)283-1003。劃撥帳號：31545786(備註111年菜)

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