連警察都打！嘉義市警官上班被逼車　早餐店前遭4男圍毆

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市日前發生一張姓警官上班途中疑似與民眾發生行車糾紛，一度傳出警方被黑道毆打，張姓警官27日下午透過警方發言表示，事件發生過程中屢遭對方超車逼車，更是被逼停在路旁早餐店前發生爭執，最後甚至擦槍走火，演變成民眾叫來一群友人毆打他，張姓警官被打後不願提告仍返回上班處所。一旁店家及民眾後來知道是員警被打都感到驚訝，該事件傳至警方高層更是深覺此風不可長，因此再次傳喚打人的民眾，並依聚眾鬥毆將其函送。

▲嘉義市某警官遇行車糾紛，卻遭對方叫人到場圍毆他，警方記者會說明並譴責暴行。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市保安四路日前發生警官遭民眾叫來友人集體圍毆。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市政府警察局副局長黃益三表示，事件發生在25日上午8時許，該名張姓官警上班途中與23歲胡姓駕駛發生行車糾紛，雙方在保安四路一早餐店前發生爭執，23歲胡姓駕駛更叫來李姓、楊姓及洪姓友人到場助陣，4人聯手打張警，張就醫後表示傷勢不嚴重不提告訴，但經警方深入追查後發現該事件並非僅只是單純行車糾紛，只是警方到場後因無犯罪行為，因此才傳喚動手民眾，並以聚眾鬥毆方式函送。

▲嘉義市某警官遇行車糾紛，雙方停在早餐店前發生爭執。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方表示，該官警一開始與胡姓民眾發生行車糾紛，全程無刀棍槍等器具，更沒表明警察身分，但卻因單純行車糾紛遭胡姓民眾叫來友人圍毆該員警，警方譴責民眾撂人聚眾打人行為不可長，除傳喚打人民眾釐清外，對方是否具黑道背景等也將交由市刑大深入調查。