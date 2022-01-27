宏都拉斯總統卡蕬楚主動約見賴清德　想起「這件事」泛淚：感謝台灣

▲賴清德與卡蕬楚會面。（圖／翻攝賴清德推特）



記者黃巈禾／綜合報導

副總統賴清德於宏都拉斯時間26日晚間，與宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）會面。卡蕬楚提到，過去她先生擔任總統時，台灣提供很多協助，2009年宏都拉斯遭逢政變，是台灣大使館提供她家人政治庇護，所以她非常感謝台灣。據與會者轉述，卡蕬楚回憶這些事情時，情緒有些波動，眼中有淚。

賴清德於當地時間26日晚間在飯店，與2位宏國即將就任的副總統晚宴時，突然接獲外交單位通知，卡蕬楚主動表達與賴清德會面的要求，經徵詢宏都拉斯2位新任副總統同意後，賴清德率駐美代表蕭美琴、總統府副秘書長李俊俋前去會見卡蕬楚。

賴清德指出，前總統陳水扁曾說過，卡蕬楚與丈夫前總統賽拉亞都是他的好朋友，陳水扁擔任總統期間，兩位都曾到台灣訪問並參加國慶，過去陳水扁出訪宏都拉斯也受到兩位的熱烈招待並合唱情歌，讓人印象深刻。

卡蕬楚則說，台灣對宏都拉斯的幫助非常重要，過去她的先生賽拉亞擔任總統時，台灣提供很多協助，有很多計畫都是靠台灣的協助才能完成；此外，宏都拉斯2009年遭逢政變時，也是台灣大使館提供給身懷六甲的女兒政治庇護，台灣提供的協助意義深遠，她非常珍惜、感謝台灣。與會者轉述，當卡蕬楚回憶這些事情，情緒有些波動，眼中有淚。

賴清德與卡蕬楚結束7分鐘的會談後，卡蕬楚向隨行的台灣媒體表示，宏都拉斯人民對台灣長期以來的支持和幫助，始終心存感激，也希望未來兩國繼續維持友邦情誼。

▲賴清德抵達宏都拉斯，副總統李薇拉機梯前親自迎接。（圖／總統府提供）



賴清德以總統蔡英文的特使身分，代表台灣出席友邦宏都拉斯新任總統卡蕬楚就職典禮，於台北時間25日上午啟程出發，26日抵達美國洛杉磯，利用過境美國的機會，與美國政要視訊會議，並出席「美國洛杉磯僑界歡迎賴副總統視訊會」。在洛杉磯停留24小時啟程轉往宏都拉斯，歷經6小時的飛行，於當地時間26日下午2時30分（台北時間27日上午）抵達宏都拉斯首都德古西加巴。

賴清德車隊在宏都拉斯警方人員引導下，前往下榻飯店，賴清德在飯店內，與一同出席卡蕬楚就職典禮的友邦貝里斯總理布里仙紐進行雙邊會談。

賴清德代表蔡英文向卡蕬楚致意並呈遞特使國書。賴清德表示，對卡蕬楚的勇敢、堅強感到欽佩，蔡英文特別強調卡蕬楚是宏都拉斯第一位女總統，而她是中華民國台灣第一位女總統，所以一定要加強合作、促進兩國邦誼，讓兩國持續進步、造福人民。

賴清德出訪宏都拉斯期間有幾項重點行程，包括：一、與貝里斯總理布里仙紐（John Briceno）舉行雙邊會談；二、與卡蕬楚舉行雙邊會談並象徵性捐贈防疫物資；三、出席出席卡蕬楚總統就職典禮；四、出席卡蕬楚總統國宴。賴清德將於台北時間28日晚間離開宏都拉斯，29至30日過境，於30日晚間返抵國門。

▼賴清德、李薇拉。（圖／總統府提供）



▼賴清德、布里仙紐。（圖／翻攝賴清德臉書）

