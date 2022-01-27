賴清德與貝里斯總理雙邊會談　邀3月訪台遊台南

▲賴清德抵宏都拉斯，副總統李薇拉機梯前親自迎接。（圖／總統府提供，下同）



記者黃巈禾／台北報導

副總統賴清德抵達宏都拉斯後，與貝里斯總理布里仙紐（Hon. John Briceno ）進行雙邊會談。由於布里仙紐規劃在今年3月訪台，賴清德也邀請布里仙紐到台南一遊。

賴清德以總統蔡英文的特使身分，代表台灣出席友邦宏都拉斯新任總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮，於台北時間25日上午啟程出發，26日抵達美國洛杉磯，利用過境美國的基會，與美國政要視訊會議，並出席「美國洛杉磯僑界歡迎賴副總統視訊會」。

賴清德在洛杉磯停留24小時啟程前往宏都拉斯，歷經6小時的飛行，於宏都拉斯當地時間26日下午2時30分（台北時間27日上午）抵達宏都拉斯首都德古西加巴，宏都拉斯大使溫曜禎及外交部禮賓司長瓦拉達雷斯（RamonValladares）登機迎接，宏都拉斯副總統李薇拉（MariaAntonia Rivera）及外交部次長巴拉翁納（Jose IsaiasBarahona）於機梯前親迎，兩人拱手寒暄致意。

賴清德車隊在宏都拉斯警方人員引導下，前往下榻飯店。熱情僑胞手持中華民國國旗，在飯店大廳內高喊「副總統好」、「歡迎副總統」等口號，賴清德也一一向僑胞們問好致意。賴清德在飯店內，與一同出席卡蕬楚就職典禮的友邦貝里斯總理布里仙紐進行雙邊會談。

▲賴清德與貝里斯總理布里仙紐進行雙邊會談。（圖／翻攝賴清德臉書，下同）



賴清德表示，據他瞭解，布里仙紐規劃於3月訪問台灣，他要代表蔡英文表達歡迎之意，也邀請布里仙紐到台南一遊。賴清德提到，布里仙紐上次訪問台灣是多年前的事，多年後再度訪台，相信會帶給總理不同的感受；但他強調，環境雖然有改變，但對總理的歡迎、感情一直都沒有變。隨後，雙方就關切議題廣泛交換意見，並期盼兩國持續深化交流與合作。