賴清德抵宏都拉斯　副總統李薇拉機梯前親自迎接

▲賴清德特使團抵達美國洛杉磯時揮手致意。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）



記者黃巈禾／綜合報導

副總統賴清德率團出訪宏都拉斯，經過6小時飛行，27日順利抵達。宏都拉斯副總統李薇拉在機梯前親自迎接，兩人拱手寒暄，並向歡迎人員揮手致意。

賴清德以總統蔡英文特使的身分，代表台灣出訪友邦宏都拉斯，出席新任總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮，這也是擔任副總統以來，第一次出訪。他於台北時間25日上午啟程前往。

賴清德去程期間過境美國，於26日上午6時35分左右抵達洛杉磯，利用過境美國的機會，除了與美國政要視訊會議，分享彼此對台灣、兩岸、亞洲的各種看法，同時，也出席「美國洛杉磯僑界歡迎賴副總統視訊會」，說明國內防疫與經濟發展的成果，強調未來要把阻力視為助力，讓台灣進一步提升與轉變，讓國際社會了解台灣是積極良善的力量。

賴清德在洛杉磯停留24小時後啟程，歷經6小時飛行，於宏都拉斯當地時間26日下午2時30分（台北時間27日上午）抵達宏都拉斯首都德古西加巴，專機降落在索多加諾空軍基地。

待專機停妥後，宏都拉斯大使溫曜禎及外交部禮賓司長瓦拉達雷斯（RamonValladares）登機迎接，宏都拉斯副總統李薇拉（MariaAntonia Rivera）及外交部次長巴拉翁納（Jose IsaiasBarahona）於機梯前親迎，兩人拱手寒暄致意。

賴清德率特使團沿紅地毯接受禮兵致敬，並登上受禮台向歡迎人員揮手致意，隨後前往貴賓室短暫休息。賴清德車隊在宏都拉斯警方人員引導下，前往下榻的號角飯店。

賴清德出訪宏都拉斯期間有幾項重點行程，包括：一、與貝里斯總理布里仙紐（John Briceno）舉行雙邊會談；二、與卡蕬楚舉行雙邊會談並象徵性捐贈防疫物資；三、出席出席卡蕬楚總統就職典禮；四、出席卡蕬楚總統國宴。賴清德將於台北時間28日晚間離開宏都拉斯，29至30日過境，於30日晚間返抵國門。