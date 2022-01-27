越南辣妹荷官誘客　移民署破流動賭場逮53人查扣賭資136萬

記者翁伊森／嘉義報導

年關將近賭風起，移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊日前接獲民眾檢舉，在新北市新莊多處設有流動賭場，由越南移工帶頭聚賭，地點隱密且賭客均由熟識同鄉牽線才得以入內，不但入場需自備1萬元賭資，更以越南辣妹荷官為賣點，吸引許多移工在年前違法聚賭。移民署嘉義縣專勤隊埋伏查證後，於26日凌晨會同相關單位共同查處，現場查獲賭客、工作人員共計53人，查扣賭具及抽頭金近9萬、賭資金額更高達136萬元。偵訊後依賭博罪嫌將阮姓主嫌等人送辦，其餘賭客則依違反社維法裁處。

▲▼ 移民署嘉義專勤隊破獲辣妹賭場。（圖／移民署提供）



新北市新莊一處公寓地下室，入夜搖身一變成了賭場，由越南移工帶頭群聚賭博，因年關將近、賭場隱密且有辣妹荷官，讓許多賭性堅強的越南移工趨之若鶩，不畏疫情在下班後紛紛驅車加入賭局。由於賭的是俗稱「妞妞」的撲克牌競技，速度快、下注大，讓越南移工靠「玩一把」多賺一點紅包錢過年，沒想到遭專勤隊人員查獲。



嘉義縣專勤隊呼籲，近期國內爆發外籍移工群聚感染事件，除應持續遵守防疫規定外，更不能因為年節將近而從事賭博違法行為，不但易衍生治安事件外，更可能成為防疫破口。民眾若發現有外來人口群聚賭博，或有因此遭受不法逼迫或迫害等情事，請踴躍向嘉義縣專勤隊(電話：05-3625162)或撥打110向警方檢舉。