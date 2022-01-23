服務業老闆改開天九牌流動賭場　第二次營業就被抄

▲士林警方查獲轄內非法開設天九牌賭場、帶回23名賭客及賭場老闆、員工2人。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市士林區延平北路5段一處民宅內暗藏天九牌流動賭場，士林分局轄區社子派出所接獲線報後展開蒐證，警方見時機成熟，15日報請士林地院聲請搜索票執行查緝，當場查獲陳姓賭場主持人、花姓員工及賭客23人，並查扣賭資新臺幣24600元、抽頭金2200元、賭具天九牌1副、骰子60顆、籌碼440片、監視器鏡頭4支、監視器螢幕1台、監視器主機1台及點鈔機1台等證物。

▲士林警方查獲轄內非法開設天九牌賭場、帶回23名賭客及賭場老闆、員工2人。（圖／記者張君豪翻攝）

士林警方表示：警方獲報後監控，發現賭天九牌賭場老闆、陳姓主嫌原經營服務業，但因疫情生意慘淡，異想天開認為經營賭場有利可圖，從今年1月初向友人借場地作為賭場，並於入口處架設監視器監控外部環境。

該天九牌賭場並提供上門賭客飲料、食物，做為招攬賭客之用，頗有規模。賭場聚賭若賭客若贏錢則賺取2%抽頭金，陳男還以印有鳳梨招財字樣籌碼，希望賭場能生意興隆，未料開張當晚第2次營業即遭查獲，粗估獲利約2萬元。警方偵訊後，將賭場主持人、員工等2人依刑法賭博罪嫌移送士林地檢署偵辦，23名賭客則依社會秩序維護法裁處罰金。

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