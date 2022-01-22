地下賭場200人進出僅1人實名制　中壢母女北上打麻將賭客嚇壞



▲桃園地區疫情嚴重，竟然有媽媽帶著大學女兒北上打麻將，整本登記簿竟只有1人登記。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局在20日查獲麻將協會，掛羊頭賣狗肉私營賭場，除了查獲35名賭客之外，其中1名賭客在門口抽菸，見到警方上門隨即開溜，被警方查獲的賭客中，有1對母女是從桃園中壢北上來台北打麻將，由於近日桃園疫情升高，讓賭客大罵「這種也可以放進來喔」？而且實聯制登記簿上僅有1人登記。

警方調查，在萬華區西昌街有1家休閒館，裏面佯裝經營麻將協會，但實則就是暗藏賭博，並提供點數卡給賭客打牌，私下再讓賭客更換現金，現場還收取「清潔費」當抽頭金。

警方在20日前往查緝，發現裡面有35名賭客以及1名現場負責人，另外1名賭客在門口抽煙，看到警方上門後立刻開溜，最後其餘人等均遭警方查獲，依照賭博罪嫌移送法辦。

據悉，現場雖然擺上實名制登記簽名簿，但1月20日卻只有1人登記，但進出的人數多達2百人次，其中還有1名蘇姓女子，竟然帶著21歲就讀大學的蘇姓女兒來台北賭博。

有鑒於近日疫情爆發，桃園、新竹一帶成為重災區，有賭客驚呼「怎麼會放這種進來」，並抱怨店家根本沒有管制，目前警方除了依照賭博罪將人送辦，另外也會將負責人違反防疫規定通報相關單位。

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