無視防疫大樓內群聚賭博！她把這東西急塞縫隙　警揪出更慘了

記者陳雕文／新北報導

新北市三峽警方22日凌晨冒著大雨，在暗夜裡由霹靂幹員破門突襲，一舉搗破鶯歌區一處職業賭場，共查獲賭場負責人潘姓及黃姓2人及賭客22人，賭資新臺幣58萬7,500元，賭場負責人及賭客分別依刑法賭博罪、社會秩序維護法送新北地檢偵辦。

▲▼新北市警察局破獲藏匿於某社區大樓內的職業賭場。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

三峽警方在日前接獲線報，鶯歌區一處社區大樓1樓內藏匿職業賭場。警方經過連日蒐證發現，檢舉地址確實出入混雜，且有多重鐵門把關，警方不敢貿然行動，在相關事證蒐集完整後，向新北地方法院聲請搜索票獲准。於本月22日向警察局申請警力支援，在凌晨1時許由保安警察大隊5名霹靂小組幹員率先搗破2道鐵門順利進入賭場，一舉查獲2名賭場負責人及22客人防疫期間群聚賭博，並查扣賭資新臺幣47萬4,100、抽頭金11萬3,400、賭具天九牌3副、監視器鏡頭1支，及查獲一級毒品海洛因1小包、注射針頭1支。

警方表示，賭場52歲潘姓及39歲黃姓負責人警覺性相當高，除設有2-3道鐵門掩護外，並裝設監視器過濾賭客及隨時監看有無員警靠近，以躲避警方查緝，但最終仍躲不過員警迅速破門查緝行動。另有一名39歲吳姓女賭客見警方攻堅進入，將隨身攜帶之毒品海洛因藏在沙發縫隙中，被眼尖員警發現，吳女在警詢中亦不否認持有吸食毒品，將吳女依毒品危害防制條例移送偵辦。另外賭場負責人依刑法賭博罪嫌依送新北地檢偵辦，及賭客部分依違反社會秩序維護法裁處。

警方強調，每年春節前職業賭場蠢蠢欲動聚賭，造成很多社會治安問題，雖然賭場設有層層關卡，但警方查緝決心絕不打折，任何為非作歹犯罪行為警方絕不手軟，並且會更積極淨化社區，還給居民安寧的居住環境。