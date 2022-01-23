美魔女「染紅髮討喜氣」復出開賭場　警破門賭客嚇！4樓跳窗

▲警方在賭場內逮捕8名賭客，並查獲多包毒品與多筆賭資。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市一名美魔女日前因經營天九牌賭場遭警逮捕，孰料她想趁過年前大賺一波，特地染了一頭鮮艷紅髮，還重操舊業開張骰子賭場，卻在22日晚間被警方持搜索票破獲。其中有1名賭客因案遭通緝，為躲避追緝竟從4樓高窗戶跳出，卻卡在防火巷遭活逮。警方一共查獲多包毒品、8名賭客及7萬元賭資，全案將依毒品、賭博及社維法偵辦。

▲李男為躲避警方追緝，竟從4樓高窗戶跳出。（圖／記者游宗樺攝）

警方接獲情資，22日晚間持搜索票前往新莊區頭興街民宅，破門進入後，一名李姓（46歲）通緝犯見苗頭不對，竟從4樓高窗戶跳出，卻卡在防火巷動彈不得，警方一度通知警消開雲梯車到場支援，最後警方將李男拉回窗內，其身上、賭場內共發現9包安非他命、3包海洛因，經盤查現場人員身份後，發現還有一名張姓女子（26歲）也因案遭通緝，2人當場遭警方上銬控制。

警方經搜索後，發現賭場內有6男2女共8名賭客，而賭場也並非是第一次遭警方查獲，日前該處就因經營天九牌賭場，擔任賭場負責人的陳姓女子（38歲）就被法辦過，孰料這次竟想趁過年前大賺一波，還染一頭「紅髮」增添喜氣，重操舊業改經營擲骰子比大小賭局。

▲陳女（上）經營骰子賭場，為求吉利還染一頭鮮艷紅髮，警方將她及其他賭客帶回法辦。（圖／記者游宗樺攝）

警方在賭場內查扣骰子、碗公、監視器鏡頭3支、水錢1700元、賭資70600元，將陳女依賭博罪法辦外，其餘賭客依社維法偵辦。另外，現場查獲安非他命9包（重7.6公克）、海洛因3包（重1.5公克）及吸食器2組，將另依毒品危害防制條例偵辦，而2名通緝犯則另移送歸案。