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第四河川局揚塵防制　增加應變措施春節風沙罩得住

▲水利署第四河川局為延續濁水溪河川揚塵辦理成效，提早並擴大辦理完成綠覆蓋、水覆蓋及其他覆蓋等相關揚塵抑制作業，並趕工於農曆春節前增加完成多項揚塵抑制措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲水利署第四河川局為延續濁水溪河川揚塵辦理成效，提早並擴大辦理完成綠覆蓋、水覆蓋及其他覆蓋等相關揚塵抑制作業，並趕工於農曆春節前增加完成多項揚塵抑制措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

濁水溪揚塵防制春節不打烊，水利署第四河川局在110年度的成效以全年揚塵事件日僅六天的成績刷新歷年紀錄，考量農曆春節期間仍是東北風盛行季節，濁水溪下游仍可能受東北季風影響而造成河川揚塵事件，水利署副總工程司洪丕振於25日前往第四河川局了解春節期間揚塵抑制準備情形，並赴現場勘查了解現況。

第四河川局局長李友平於26日召開揚塵聯繫會議，水利署由王國樑組長率領相關同仁與會，會議邀集交通部公路總局第二區養護工程處彰化工務段、行政院農委會林務局南投林區管理處、雲林縣環境保護局、彰化縣環境保護局等單位，協調確認相關揚塵應變作為及分工，確保農曆春節連假期間揚塵防制不間斷。

水利署第四河川局為延續濁水溪河川揚塵辦理成效，提早並擴大辦理完成綠覆蓋、水覆蓋及其他覆蓋等相關揚塵抑制作業，並趕工於農曆春節前增加完成多項揚塵抑制措施，包括大城地區複式斷面長度達1公里灑水系統佈設，增加完成二崙地區水覆蓋面積及稻草蓆鋪設作業面積達30公頃，加強辦理西濱大橋上游及大義崙排水上游蓄水池塘水池圍堰維護面積達400公頃、麥寮200公頃大沙洲23道汲水設施維護及灑水等措施，而時令也是濁水溪西瓜種植季節，第四河川局嚴格要求瓜農務必於農曆春節前完成整地後裸露地的稻草覆蓋作業，經檢查瓜農均已完成稻草覆蓋完畢。

▲水利署第四河川局為延續濁水溪河川揚塵辦理成效，提早並擴大辦理完成綠覆蓋、水覆蓋及其他覆蓋等相關揚塵抑制作業，並趕工於農曆春節前增加完成多項揚塵抑制措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲水利署第四河川局為延續濁水溪河川揚塵辦理成效，提早並擴大辦理完成綠覆蓋、水覆蓋及其他覆蓋等相關揚塵抑制作業，並趕工於農曆春節前增加完成多項揚塵抑制措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

第四河川局說明，農曆春節期間，各單位已配合指派聯繫窗口及聯絡方式並成立通報群組，現場每日指派專人留守與待命，並依行政院環境保護署預告空品狀況及揚塵警報可能發生日期，由彰化縣及雲林縣環保局通知相關單位啟動應變作為，包括調整水車執行道路灑水次數、支援河川裸露地灑水、增加消防車灑水與裸露地三仙膠噴灑等相關應變措施。

第四河川局表示，將配合預報提前啟動各區簡易灑水系統灑水，於崙背麥寮等區域增加派遣水車辦理堤前便道灑水，並於二崙地區低灘裸露地佈設高壓揚程泵浦及施工機具協助加強灑水等措施，執行緊急應變作為，減少濁水溪揚塵於農曆春節期間對沿岸居民之影響。

▲水利署第四河川局為延續濁水溪河川揚塵辦理成效，提早並擴大辦理完成綠覆蓋、水覆蓋及其他覆蓋等相關揚塵抑制作業，並趕工於農曆春節前增加完成多項揚塵抑制措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲水利署第四河川局為延續濁水溪河川揚塵辦理成效，提早並擴大辦理完成綠覆蓋、水覆蓋及其他覆蓋等相關揚塵抑制作業，並趕工於農曆春節前增加完成多項揚塵抑制措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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