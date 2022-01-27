東京日增1.6萬例創新高！　下週恐飆破2.4萬「宣布緊急事態」

▲東京疫情再度飆破新高，恐怕很快就要達到宣布緊急事態宣言的標準。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本東京都27日新增1萬6538例確診，創下疫情爆發以來的新高，相較前一天又多出了2400多例，而這也是東京連續第3天單日新增確診突破新高點。根據東京都疫情監測會議的專家統計，未來疫情恐將爆發至前所未有的嚴峻情形，不僅如此，下週的單日新增確診可能就會飆破2.4萬例，恐怕不久後就必須籲請中央發布緊急事態宣言。

根據《日本放送協會》報導，東京27日新增1萬6538例確診，再度創下單日新增的最新數字。東京都疫情監測會議預估，如果疫情按照目前的程度繼續發展下去，那麼1週後的2月3日的單日新增恐怕就要超過2.4萬例。監測會議的專家們同時呼籲，民眾現在應該要意識到，身邊所有人都有可能會是確診者或是密切接觸者，因此更應該加強防疫意識。

▲東京都病床使用率已經超過42%。（圖／路透）



專家同時也預測，接下來疫情仍會持續大規模地擴大，東京的疫情警戒維持最嚴峻階段。事實上，20日至26日為止7天內的平均確診數相較前一週多出了2.3倍，來到1萬467例，可以說是「前所未有的危機」。

東京的病床使用率截至26日為42.8%，共計6919床，按照目前發展，恐怕本週內就會超過50%。而東京都知事小池百合子先前曾經提到，如果病床使用率超過50%，將會籲請中央發布緊急事態宣言。

▲專家預測，東京疫情暫時不會降溫。（圖／路透）



對此，她27日則表示，將會持續和專家交換意見，並確認居家療養、防疫旅館、醫療體制以及對於社會活動的影響等各項指標，經過綜合評量後才會決定是否籲請發布緊急事態宣言。

另一方面，包含東京都醫師會以及國立國際醫療研究中心等都直言，儘管Omicron多為輕症，但是疫情失控爆發仍然影響到第一線的醫護量能與體制，甚至影響到其他就診病患的權益。

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