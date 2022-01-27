日本第3劑接種率僅16%！專家嘆：不用期待Omicron疫情會降溫

▲日本目前已經開放1470萬人施打第3劑疫苗，但僅16%完成接種。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本第3劑疫苗接種推行狀況艱難，當局原先預估在1月底前替1470萬人接種第3劑，但是截至目前為止，實際施打完的民眾僅236萬人，接種率僅16%（以開放接種的人數計算，非總人口）。對於這樣的數字，專家直言，再這樣下去，根本就不用期待Omicron變異株的大流行能獲得控制。

根據《朝日新聞》報導，受到Omicron變異株蔓延影響，厚生勞動省2021年緊急宣布將提前替醫療人員與高齡長者接種第3劑疫苗，將原本間隔時間的8個月提前為6個月或7個月。首批也規劃576萬名醫療從業人員、650萬名高齡者、244萬名未滿65歲民眾優先施打，時間分別自2021年12月至2022年1月底，共計1470萬人。

▲日本疫情持續升高，東京都單日新增確診下週有可能突破2.4萬例。（圖／路透）



截至24日的最新統計數據，真正接種第3劑疫苗的人數僅占對象人口約16%。原本安排於2021年12月接種疫苗的876萬人中僅85萬人接種第3劑，約9.7%；而當局安排於1月施打的593萬人則只有151萬人接種，約25.5%。儘管厚生勞動省呼籲各地方政府在元旦後要積極推動加強劑接種，但是直到1月仍遲遲無法衝高接種率。

其中北海道的接種率為16.2%、宮城14.5%、東京16.8%、愛知20.4%、大阪12.4%、廣島19.7%、福岡14.3%、沖繩24.4%等。根據厚生勞動省表示，目前已經將所需的疫苗全都配送至各地區，因此並非疫苗不足，呼籲地方政府加快接種步調。

另一方面，總人口的第3劑疫苗接種率還不到2.3%，專家們26日在厚生勞動省分科會進行商討，其中國立傳染病研究所長脇田隆字直言，「依照現在的情況，很難期待能夠抑制Omicron的流行。」此外，與會專家皆認為，為了防禦有可能出現的新變異株，接下來勢必要更加積極推動第3劑疫苗的接種。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》