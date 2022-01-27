莫德納Omicron疫苗第2期實驗開始！　原加強劑半年後效力降6.3倍

▲第三劑莫德納疫苗對Omicron病毒的有效性，在注射完後6個月明顯下降。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國製藥大廠莫德納（Moderna）宣布，目前針對Omicron病毒所研發的疫苗加強針，已經進入第二期實驗，正在驗證其安全性與有效性。莫德納也指出，原先第三劑疫苗對Omicron病毒的有效性，在注射完6個月後下降6.3倍，但接種者體內還是能檢驗出中和抗體。

根據《路透社》報導，莫德納26日宣布，針對Omicron病毒研發的疫苗加強針已進入第二期實驗，計畫招募600名18歲以上成人參與，再將參與者分為「施打原始加強針」與「接種Omicron病毒加強針」共兩組。

莫德納指出，原先第三劑疫苗對Omicron病毒的有效性，在注射完後6個月下降6.3倍，對原始毒株則下降2.3倍，但接種者體內都還能檢測出中和抗體。

儘管目前研究證實，Omicron病毒所導致的疫情沒有前幾波這麼嚴重，但它的高傳染性也讓確診者快速增加，對全世界的醫療系統帶來極大壓力。根據統計，目前Omicron病毒已佔全美99.9％的確診病例，莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）說，考量到Omicron病毒所帶來的長期威脅，該公司正在全力加速研發專門的加強針。

美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech日前也宣布，Omicron病毒的專門疫苗已開始招募1420名18至55歲的成年臨床試驗受試者，地點則選在美國和南非。輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）先前曾說，輝瑞可能在3月底前準備好替Omicron疫苗申請主管當局核准。

►日本第3劑接種率僅16%！專家嘆：不用期待Omicron疫情會降溫

►日研究證實：瑞德西韋、默沙東口服藥對Omicron有效！

►打滿2劑疫苗「長期新冠」風險大降50%！研究：這2款最優