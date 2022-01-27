貴族幼兒園不當管教！19童全挨打　惡師還逼把嘔吐物吃回去

記者鄧木卿／台中報導

台中市一所私立貴族幼兒園傳出不當管教，日前家長們和幼兒園老師開會討論時，有家長當面指責陳姓女老師徒手毆打全班19名幼童手臂和臉頰，甚至帶去廁所毆打，原因只是小孩感冒嘔吐，校方和陳都坦承，雖然陳姓女老師辯稱只打2下，但市府教育局已要求學校先將她調離教職，並積極調查這件不當管教案。

▲▼台中一家貴族幼兒園傳出全班19名幼童，1年內全被女老師毆打成傷。（圖／立委張廖萬堅提供）

立委張廖萬堅、市議員張耀中和林祈烽上午帶著多名家長召開記者會，家長們拿出多家醫院所開的小孩驗傷單和照片，控訴某私立幼兒園陳姓女老師長達1年體罰孩童，大多數孩童都是臉頰、鼻子紅腫、手背挫傷，有的頭部受傷，有的後背明顯紅色手掌印，看了令人憤怒又難過。

家長們還po出日前和學校老師開會內容，有家長非常氣憤的表示，她女兒因為感冒，吃了午餐會吐出來，結果老師竟然出手毆打，還帶去廁所繼續打，當初那麼放心把小孩交給學校，學校也口口聲聲說會愛的教育，豈料，竟是全身是傷，1名母親質問到底有多不滿，要打多少下才有那麼多傷痕，而且聽說全班19名小孩1年來陸續全被打過，小孩子被老師打，回家也不敢說，是家長看到傷痕，問了才知道。

幼兒園負責人出面道歉，陳女也坦承一時情緒失控才出手，她還強調只打2下，沒有打很多下，也因為把小孩的嘔吐物再逼小孩吃回去。

▲陳姓女老師（中）坦承出手打學生，園方也出面道歉。

教育局表示，今年1月24日晚間接獲家長致電表示，女兒在幼兒園遭陳姓女教師以手打雙頰，造成臉頰紅腫，園方己先將這名老師調離教職接受調查。

▲針對陳姓女老師毆打學生一事，園方人員也當場道歉。

教育局指出，園方只通報1名學生被打，之後有家長發現孩子受到類似待遇，但並未通報給教育局，教育局會一併介入調查，如經查察確有違反兒童及少年福利與權益保障法第49條規定者，將依規裁處，並通報為不適任教保服務人員，不得再於幼兒園服務，並再度重申中市教保服務零體罰原則，一旦有違法嚴懲情事，依法公告名稱及負責人姓名。

▲▼立委張廖萬堅等人和家長們召開記者會控訴園方不當管教。