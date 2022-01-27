快訊／桃園新增13例！1越籍移工「感染源不明」　工廠645人急PCR

▲鄭文燦 。（圖／翻攝桃園事YT）



記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市長鄭文燦今(27日)下午召開疫情記者會，表示桃園今新增13例，大多都是匡列隔離範圍，感染源可以追溯；值得注意的是，其中18677一案還需要進一步調查，該案確診者是某工廠內一名越南籍移工，目前感染源不明，昨已經先安排該廠移工進行快篩，結果均為陰性，但謹慎起見，今會再安排全廠645名員工進行PCR採檢。

鄭文燦表示，桃園目前有4條傳播鏈，包括亞旭、加貝爾、錢都、以及龍潭退休人員，目前亞旭一案已經累計116個確診個案，正在執行遠雄自由貿易港區清零計畫，經過多次採檢後，現風險已經可以控制。

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鄭文燦說，今桃園新增13例，主要都是加倍爾幼兒園、錢都涮涮鍋、以及龍潭退休人員衍生，確診者大多是匡列隔離範圍，可以追溯；其中加貝爾新增7例，目前累計17確診，新增的包括一家5人(學童18630、爺爺18632、奶奶18631、媽媽18634、弟弟18633)，其中經過疫調比對後，發現奶奶曾於16日下午到錢都用餐，判斷感染源與錢都有關。此外，加貝爾另外2例則為確診老師18613的小孩18684、以及學童18630的同班同學18685。

而錢都確診者包括大南市場母女、以及一名孕婦，疫調顯示，確診的4組客人都是同一時間在錢都用餐，目前市府已經發送405通細胞簡訊。

另一方面，龍潭退休人員足跡曾到農家樂小吃店，今該傳播鏈也新增1確診者，為18645，21日當天曾與退休人員在農家樂同桌吃飯、唱歌，經過匡列採檢後確診。

鄭文燦指出，此外還有一案與宜蘭有關，是礁溪飯店確診員工友人的同住妹妹18636，目前住在桃園，經匡列確診後，其就讀的學校、補習班也都已疫調匡列；另案則是高雄相關，妹妹於24日曾與確診的姊姊在高雄吃飯，採檢後確診，為案18586。

值得注意的是，某工廠確診的越南籍移工18677目前感染源不明，還需要進一步調查，昨第一時間已經安排廠內240名外籍移工進行快篩，幸均為陰性，但謹慎起見，今仍安排全廠645名員工進行PCR採檢。