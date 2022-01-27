錢都「最危險日」曝！嬤吃鍋染疫燒進幼兒園　鄭文燦：還有3組客人

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園疫情不斷延燒，市長鄭文燦今(27日)上午召開疫情記者會，表示經過疫調，發現錢都群聚與加貝爾幼兒園感染一案有相關，該幼兒園孩童的阿嬤(確診者)曾於16日到錢都用餐，推測因此傳出家庭群聚。鄭文燦表示，初步了解還有3組客人當天也到場吃飯，呼籲曾在16日到錢都涮涮鍋八德介壽店用餐的顧客、民眾出來採檢。

▲鄭文燦 。（圖／翻攝桃園事YT）

鄭文燦表示，目前桃園有4條傳播鏈，亞旭電腦群聚一案目前已由前進指揮所進行清零計畫，確定亞旭風險較高，其他廠商風險則較低；另外3條傳播鏈中，針對加貝爾幼兒園家長染疫一案進行疫調匡列，比對後發現與錢都涮涮鍋群聚有相關。

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鄭文燦說，昨天深夜進行疫調，發現幼兒園案確診的家庭成員、孩童的阿嬤曾於16日前往錢都用餐，時間點出現吻合，初判錢都群聚與加貝爾幼兒園感染有相關。鄭文燦強調，錢都一案與西堤案不同的是，目前錢都員工採檢都呈現陰性，因此推斷較大的風險落在1月16日、顧客間的交叉感染，目前初步掌握當天有4組客人，其中一組(確診嬤)連動到加貝爾幼兒園，呼籲另外3組客人、以及當天有到餐廳用餐的顧客務必出來採檢。

此外，鄭文燦也指出，幼兒園確診包括另外2條傳播鏈，衍生出3個職場採檢，昨天某幼兒園家長職場採檢647人，全數陰性；今天還有確診者相關2個職場採檢作業，一個約1000人、另一個約750人。