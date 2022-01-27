LIVE／桃園+13！再增3例感染源不明　鄭文燦記者會最新說明

記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

指揮中心27日宣布新增21例本土病例，其中桃園新增13例，除8例為錢都和加貝爾幼兒園群聚外，另新增3例感染源不明的零星個案，2名50多歲女性分別在北桃園與南桃園，一人因症狀就醫採檢，一人則自赴篩檢站採檢確診，Ct值40以上。桃園市長鄭文燦預計下午3點15分召開防疫記者會，說明最新防疫情形，《東森新媒體ETtoday》也將全程為您直播。

▲桃園市長鄭文燦將在下午3點召開防疫記者會說明最新防疫情形 。（圖／翻攝桃園事YT）