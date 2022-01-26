旺虎迎春慶新年　台南鐵警預防犯罪宣導

▲鐵路警察局高雄分局台南分駐所，舉辦「旺虎迎春慶新年」預防犯罪宣導活動，藉由有奬徵答的遊戲，與旅客們互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鐵路警察局高雄分局台南分駐所，25日於台南火車站大廳舉辦「旺虎迎春慶新年」預防犯罪宣導活動，由警員蔡耕欣、朱敏菁、李建廷等人，針對交通、治安、監察防貪等在現場藉由有奬徵答的遊戲，與旅客們互動，讓民眾了解平交道安全、婦幼安全、犯罪預防與春節監察防貪等宣導。

警員蔡耕欣、朱敏菁特地於年節開始前，利用勤餘時間手繪春聯、自摺一隻隻逗趣可愛的金虎小福神，當成宣導品，並搭配創意手做虎年紅包袋等一起贈送，讓許多大人小孩紛紛被吸引駐足參與活動，不僅增加最新交通安全觀念還可以拿到精美禮品開心過好年！

此外，年節將至，車站返鄉人潮日漸湧入，為維護車站安全及秩序，「2022年加強重要節日安全維護工作暨春節監察防貪宣導」也正式啟動。鐵警工作也不停歇，今年仍以治安平穩、交通順暢、民眾安心為主軸，盼民眾有個平安福虎年。感恩慈濟志工於農曆年節前夕來訪，體恤同仁工作辛勞，特致結緣品及水果，以「蘋」代表「平」安，及「橘」代表「吉」來預祝大家年節平安吉利。

台南分駐所提醒民眾，春節期間車站人潮眾多，為保護自己及他人，進入車站即應將口罩戴好戴滿，於大眾運輸工具內禁止飲食，如因其他生理需求需飲水、服藥、哺乳者，完成後應儘速配戴口罩。搭車趕車之際也要注意自身行李及貴重物品，應隨身攜帶，以防有心人士竊取。行經平交道注意停看聽，且切莫因酒後駕車釀成悲劇。