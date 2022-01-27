痛批柯文哲標新立異　李正皓轟：「春節期間升2.5級」什麼意思？

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

國內疫情大爆發，發生多起在餐廳內用被感染的個案。對此，台北市副市長黃珊珊今（27）日表示，北市已規劃「2.5級」防疫SOP，待28日上午討論，若有狀況的話會公布「春節期間新做法」。不過，名嘴李正皓則砲轟「歸剛欸！」，很討厭這種「為做而做」、「為弄而弄」的做事方式，不論是職場或是政治都討厭。

李正皓表示，大家在職場上一定都遇過一種人，公司的既定規劃都放在那邊，大家討論也都沒問題、過去實務的效果也很好。但總是會有一種人喜歡在這個時候刷存在感，提一些奇奇怪怪的意見，做一些標新立異的事情，不能說他們不對，但就是會覺得真的是「歸剛欸！」

李正皓說，這次疫情很嚴峻，如果指揮中心或地方政府明天要防疫升3級也會舉雙手贊成，但請問台北市說「春節期間升2.5級」是什麼意思？

李正皓認為，如果真的覺得此時此刻的台北市疫情很緊張、防疫壓力很大，台北市就直接宣布明天升三級，「我完全支持」，而且過去我們都有經驗，政府也都有sop，實務上完全做得到，柯文哲為什麼不敢？還不是在考慮經濟衝擊，就是投機算計心態。

李正皓指出，春節期間全台各縣市雙北是最不需要升級的地方，該返鄉的返鄉，要出去玩的出去玩，過年期間尤其是初二之前，台北市的人潮不多是大家都知道的事。請問過年前大家瘋狂餐敘尾牙時不升3級，春節期間台北市人流最少的時候反而升2.5級？因為在這個時候升級民怨最小，這又是另一個投機算計心態。

李正皓批評，對於這種刷存在感、標新立異的事柯文哲真的是樂此不疲，「他不膩，但我覺得很膩。」

其他人也看了這些...

►中山、信義區百貨淪陷！「時尚達人」頻跑趴逛街 北市公布3大張足跡

►長榮鳳凰延燒17人聚餐！北市2確診足跡曝 曾去飛鏢專賣店、音樂補習班

►長榮鳳凰女友人逛遍中山區！北市曝確診足跡 SOMA、小CK、D+AF全上榜

更多雙北疫情新聞...

►北市房仲案進入第3波傳染 黃珊珊：現在不知道誰是源頭

►吃麵確診！點點幼兒園老師染疫 北市居隔121人、擴大採檢233人

►亞東醫院母子雙染疫 母住院22天未出病房「感染源不明」