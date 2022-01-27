口罩戴2層更安全？研究打臉了　醫「破解7個字」才是重點

▲日本研究發現，口罩戴2層和戴1層效果差不多。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣近期本土確診大爆發，許多人只能在集檢所隔離過年苦不堪言，然而Omicron超強傳播力讓人憂心戴口罩也擋不住。胸腔暨重症專科醫師黃軒曾引述美國CDC指引指出，不一定要戴N95，可靠著戴兩層不同類型口罩防止病毒；不過他今日再分享日本研究發現，戴兩個和戴一個效果差不多，重點在於這7個字。

黃軒醫師今日在粉專指出，美國CDC曾提出建議，指出經在實驗室測試多種口罩後，發現在外科口罩外再加一層布口罩，可降低病毒飛沫傳播他人的機會。但日本研究近期也針對人們佩戴不同種類與組合的口罩時，病毒微粒的流動進行模擬，卻有不同發現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃軒接著說，若隨便戴一個口罩，飛沫阻擋機率僅有69%，若正確佩戴效果可達81%，若是將外科口罩緊貼臉部，阻擋飛沫效果會再提升至85%；至於佩戴兩層口罩，如一層外科口罩加一層布/海綿口罩，飛沫阻擋可瞬間增至89%，但同時會有呼吸困難等缺點。

「不管是一層或兩層口罩，其實重點都是戴口罩，都是要『戴好，戴滿，戴正確』，更是要『戴得密合，戴得住』，這樣才有真正的保護力。」黃軒強調，這樣才有真正的保護力，尤其在人多擁擠處或用餐地方，更要注意。