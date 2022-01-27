打滿2劑疫苗「長期新冠」風險大降50%！研究：這2款最優

▲英國統計顯示，施打完整疫苗的民眾罹患長期新冠的風險較低。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

英國真實世界數據庫最新統計指出，接種2劑輝瑞／BNT或是莫德納疫苗可有效降低罹患「長期新冠」的風險高達49.7%，不過相關數據並未考慮到第3劑疫苗以及現今Omicron變異株重症率較低等前提。長期新冠的定義為染疫12週後仍出現症狀，截至目前為止，英國共有130萬人罹患長期新冠。

根據《每日郵報》報導，英國真實世界數據庫針對6000名18至69歲的染疫民眾進行研究，其中接種2劑輝瑞／BNT或是莫德納的人，罹患長期新冠的風險比未接種疫苗的人還要低49.6%，而接種AZ疫苗的人則是比未接種疫苗的人還要低37.7%。

▲英國有意強制要求醫療人員接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



事實上，在接種2劑完整疫苗的染疫患者中，僅有9.5%出現長期新冠，但未接種疫苗的人在感染新冠後，罹患長期新冠的比例則為14.6%。另外在調查對象中，有部分民眾未能在醫院確診，而是在家中自我檢測並向政府通報。

對此，也有專家提出質疑認為，這樣的結果並不一定是因為疫苗，也有可能是因為不同時期的變異株的症狀本來就不同。專家表示，「大多數未接種疫苗的人是在既有種與Alpha肆虐時染疫，然而大多數接種疫苗後突破性感染的都是在Delta變種病毒流行時染疫。」

根據另一份研究指出，英國第一線醫療體系的工作人員們因為苦於長期新冠，光是在2020年3月至2021年9月間，一共就請了「180萬天」的病假。為此，衛生部有意要求所有醫療人員必須在4月1日接種2劑疫苗，否則不能繼續工作，也就是說如果不打疫苗就將失業，但這樣強烈的政策也引發反彈。據悉，目前仍有7.7萬名英國國民健康保險制度下的醫療人員並未接種過疫苗。

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