李秉穎對疫苗護照有疑慮！2原因不看好　打了疫苗「疫情仍不會消失」

▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自「新聞放鞭炮」）

記者張乃文／台北報導

台北市政府強勢推出疫苗護照，但在此之前，有許多專家對疫苗護照的態度仍有所保留，原因在於「人權侵犯」的問題。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎指出，這的確是很值得討論的政策，有2個面向需要認真討論，包括人權及有效性，且現在已經證明，即便群體達到70、80%都打過疫苗，疫情仍沒有消失。

中央流行疫情指揮中心規劃「數位新冠病毒健康證明（疫苗護照之一）」於21日正式啟用，也可憑紙本疫苗接種卡或健保快易通證明。另外，北市府也強推疫苗護照，盼能在防疫跟經濟取得平衡，減少對產業的衝擊。

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不過，李秉穎認為，疫苗護照有相當大的爭議，值得另外討論。他表示，有2個面向須認真考量，首先「侵犯人權」的問題，再來是「疫苗護照真的有效(防堵疫情)嗎？」

李秉穎解釋，過去大家都認為，群體有70、80%施打過疫苗後，疫情就能消失，但現在證明這個論述是錯的，原因在於，無論是打了兩劑或三劑，都還是會感染病毒，「不會因為接種疫苗，病毒就不會黏到你身上。」

李秉穎指出，打完疫苗雖然會無症狀或輕症感染，病毒在呼吸道駐留時間較短，但仍是具有傳染力的；換言之，假設你去打了疫苗去餐廳內用，沾染病毒後可能是輕症、無症狀，可是進入社區一樣有傳染風險。總歸一句，打疫苗不是百分之百保證你不會變成病毒傳染的工具，重點還是在於防疫本身。