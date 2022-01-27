防疫典範！34國中師生寒假慘變隔離過年　校長欣慰曝：沒人吵或鬧

▲高雄疑似又有一間學校被匡列，遊覽車晚間在校門口載人 。（圖／民眾提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市昨晚又傳出學生確診，大灣國中門前被發現停了3輛遊覽車，以及不少穿著防護衣的人員。對此，高雄市衛生局證實，該校為確診個案就學學校，全校匡列34人採檢後居家隔離。而大灣國中校長今（27）日也發文誇讚師生優異表現，在假期中，從接獲通知配合完成任務，這之間沒有人吵或鬧，甚至亂撒情緒之況，校長備感欣慰。

高雄市衛生局指出，大灣國中為確診個案就學學校，匡列可傳染期有兩日到校，全校共匡列接觸者34人採檢後居家隔離」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲學校內有穿防護衣的人員進出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

大灣國中校長陳碧媛在學校粉絲專頁發文指出，高雄市陳市長已對外說明疫情，校長也解除短暫的不安，但是要誇讚我們師生優異的表現。

校長表示，在假期中，從接獲通知配合完成任務，這之間沒有人吵或鬧，甚至亂撒情緒之況，校長備感欣慰。「你們的理性態度，是防疫小尖兵，是市民的好模範，實踐防疫人人有責，配合匡列受檢隔離，爸媽請您放心，我會照顧好自己。」

校長說，在隔離期間，希望學生天天與家人報平安，不忘學習做運動，不管隔離，不管防疫，管好自己，不對外傳隔離生活，不轉述聽說的事，不慌張、不害怕，有問題可以聯絡家人或學校任一處室。最後她也再次謝謝師生及家長的配合，防疫同理心的感受，您們真的做的很棒！加油加油！