海底撈「隱藏版菜單」出現吉拿棒！這品項被推爆：超級好吃

▲海底撈是許多人的愛店。（圖／記者黃士原攝）

記者周亭瑋／綜合報導

海底撈來台多年人氣依舊不減，就有網友最近去用餐時，不僅驚喜獲得額外服務，店員還推薦了幾道隱藏版菜單，其中「吉拿棒」讓不少人驚呆，直呼「我現在才知道！」

網友在Dcard發文笑說，海底撈提供的服務多樣，選擇也五花八門，雖然吃飽要噴不少錢，但真的是很多人聚餐的熱門選項。

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這回原po點了隱藏版的蒜頭雞湯，要加價120元，他也不忘形容道，「好像就是三鮮鍋底加一大碗的蒜跟蔥，蒜味濃到爆欸，配上蒜香松阪豬，嘴巴會臭死。」

▲蒜頭雞湯鍋底。（圖／翻攝自Dcard）

值得一提的是，店員推薦3個菜單沒有的品項，分別為吉拿棒、熔岩蝦球和芝麻球，讓他有些好奇，「可惜他推薦時，我已經吃飽就沒有點了。」

最後，原po也透露，用餐完畢後店員都會給涼糖和牙籤，這次他覺得不夠吃，又再要了一點，結果對方直接送上滿滿一大包，「跟不用錢一樣。」

看到隱藏版菜單，不少網友心動想嘗鮮，「海底撈居然有吉拿棒我現在才知道」、「熔岩蝦球好吃嗎」、「怎麼這麼多隱藏」。對此，有吃過的人表示，「吉拿棒就是短版的香蔥油條」、「剛好去吃有招待熔岩蝦球，超級好吃」、「今日有幸吃到熔岩蝦球，爆好吃，裡面應該是起司+鹹蛋黃，因為吃起來有沙沙的口感」。

▲鹹版吉拿棒。（圖／翻攝自Dcard）

另外，不少人疑惑表示，「為什麼別人的海底撈都是一堆服務，送有的沒的，我每次去都感覺在吃一般火鍋店」、「我也是！我跟男友每次去都點到2000多，結果吃不飽就算了，也都沒什麼服務QQ」、「+1，我還特別挑生日去，只有一條護手霜，看別人都會招待水果還是甜點，我都沒有」、「我去了4、5次，每次都在想，我到底什麼時候才能體驗到別人吃的海底撈」。

而常客則笑解答，「他們的額外服務大部分是有提出才會給的。遇到領班才會主動offer，沒特別要求確實跟一般火鍋店差不多，價格也是就單點火鍋的價格。」

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