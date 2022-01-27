非坐在隔壁！2確診吃麵交叉感染　黃珊珊估：其他人疫苗發揮作用

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市士林區一家三口（案18375、案18396、案18441）確診，而案18375的新北市友人（案18397）、新北市雜誌編輯（案18518）也染疫，點點幼兒園老師（案18590）因為和案18397曾到同個麵館用餐也確診。台北市副市長黃珊珊透露，其實案18397、案18590並非坐在隔壁，倘若中間還有坐人的話，有可能是疫苗發揮一定保護力。

針對案18397與案18590在麵館用餐足跡重疊，黃珊珊27日出席公開活動時回應，兩人並非坐在隔壁，中間還有一個沒確診的空位，所以並非直接鄰近關係，但有無進一步接觸這塊，目前沒有監視器可以查詢，兩人也不太清楚，只知道在同一間麵館。

黃珊珊提及，從桃園西堤餐廳經驗來看，該案也是在不同區塊之間互相確診，所以北市府擔心環境或員工將病毒帶到另外一桌，這也是有可能的狀況，北市府不會預設立場，是否因為吃飯造成感染，仍要看雙方接觸的點。

針對台北市長柯文哲認為，中間座位沒確診是因為有疫苗保護力，黃珊珊指出，目前為止還在猜測各種狀況，因為當地沒有監視器，所以也不知道中間座位有沒有坐人，「如果真的有（坐人）的話，有可能是疫苗發揮作用，否則不會同一餐廳用餐，卻只有一個人確診。」

黃珊珊表示，北市正在思考是否打疫苗發揮一定保護力，或是有些人的免疫力比較不好，所以較容易感染，呼籲民眾增加自己的免疫能力、儘速打第三劑疫苗。