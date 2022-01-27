台南開罰沒實聯制顧客　黃珊珊反酸「做得到再說」：站在店裡查核？

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台南市25日新增2名確診者，使台南市長黃偉哲祭出重罰，表示若沒有遵守實聯制將開罰。針對台北市是否跟進？台北市副市長黃珊珊認為，要查核消費者必須花很大的人力，「重點是你做得到再說吧！你要站在每個店裡面一個個看嗎？還是去裡面查核？」

針對台南市針對沒有實聯制的顧客開罰，台北市是否會跟進相關措施？黃珊珊27日出席公開活動時表示，北市現在都是針對業者，業者必須要做相關處理，並沒有對未實聯制消費者做處理。

黃珊珊強調，「要查核（消費者）要花很大的人力、物力，重點是你做得到的再說吧！你要站在每個店裡面一個個看嗎？還是去裡面查核？」這樣要花的人力、物力太大了，基層人員非常辛苦，所以北市府主要是查核店家而已。

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