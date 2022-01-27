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BMW重慶北路拒檢衝撞警車　保大警「連開2槍」攔阻查獲毒品

▲犯嫌拒檢後衝撞警車試圖逃逸，遭警連開2槍就逮。（圖／民眾提供）

▲犯嫌拒檢後衝撞警車試圖逃逸，遭警連開2槍就逮。（圖／民眾提供）

記者游宗樺／台北報導

台北市大同區26日晚間10時許，一名男子開車載著2名友人，從國道1號下交流道行經重慶北路、敦煌路路口時，遇到保安大隊路檢盤查，男子不但拒絕配合，甚至撞開警車試圖逃跑，警員見狀對著車輛連開2槍制止，最終將車上3人制伏，車上搜出安非他命、海洛因，全案將依妨害公務、毒品罪偵辦。

▲▼毒蟲駕車行經敦煌路、重慶北路，遇到保安大隊設路檢點，拒檢後還試圖衝撞警員，遭開2槍就逮。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼毒蟲駕車行經敦煌路、重慶北路，遇到保安大隊設路檢點，拒檢後還試圖衝撞警員，遭開2槍就逮。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲3男駕車行經敦煌路、重慶北路，遇到保安大隊設路檢點，拒檢後還試圖衝撞警員，遭開2槍就逮。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，陶姓男子（26歲）當時開著黑色BMW轎車，載著呂男（36歲）及徐男（39歲），從國道1號重慶北路交流道開下，準備開往北投方向，在敦煌路口時，遇到保安大隊所設的路檢點，陶男見狀拒絕配合受檢，警員發現其神情有異，立即用警車堵住對方去路。

陶男見躲不過，竟踩下油門撞開警車試圖逃跑，警員立即拔槍對著車輪、車門開2槍制止，並拉開車門喝令車上3人下車，同時上銬控制行動。根據網友的畫面顯示，警車一度倒車試著擋住犯嫌去路，但黑色轎車仍執意前行，差點波及一旁警員。

▲▼毒蟲駕車行經敦煌路、重慶北路，遇到保安大隊設路檢點，拒檢後還試圖衝撞警員，遭開2槍就逮。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼毒蟲駕車行經敦煌路、重慶北路，遇到保安大隊設路檢點，拒檢後還試圖衝撞警員，遭開2槍就逮。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼毒蟲駕車行經敦煌路、重慶北路，遇到保安大隊設路檢點，拒檢後還試圖衝撞警員，遭開2槍就逮。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲BMW車身上留有明顯彈孔，鈑金也受損。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方經盤查車上3人身份後，發現呂男因案遭通緝，搜車後車上搜出安非他命、海洛因及吸食器，全案將依毒品、妨害公務罪嫌偵辦，警車受損部分另外進行求償。

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