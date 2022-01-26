8年級生組販毒集團　車上搜出上千包毒咖啡！鬼扯「租來就有」

記者黃宥寧／台北報導

扯！北市士林警分局，日前查獲8年級蘇姓兄弟檔及女友、友人，4人組販毒集團，將買來的第三級毒品，分裝成毒品咖啡包販售，他們為了躲避警方追緝，向車行租車且定期換車，以摩鐵為家。警方成專案小組連日跟監後，在他們車上查獲毒咖啡包、分裝袋等，但他們竟扯「車子租來就有這些東西」，全案依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

▲士林分局接獲情資稱，以綽號「天」犯嫌為首的販毒集團平日販售毒品咖啡包，日前於桃園蘆竹區一帶汽車旅館將蘇等3人查緝到案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

經警方分析調查，26歲蘇姓犯嫌與23歲胞弟、23歲吳姓女友及24歲杜姓男友人，因無業，心生歹念組販毒集團，更看準年節快到，想趁過年前賺飽荷包過好年，於是將買來的三級毒品，分裝到毒品咖啡包內以此販售。

4人相當狡猾，花錢向車行共租2輛車，其中1輛車裝載毒品原料、分裝工具，並由蘇姓哥哥與女友負責看貨，蘇弟及杜男則開另輛車，透過網路販售毒咖啡包，加上居無定所，只好住摩鐵、旅社等，甚至在房間內分裝毒品。

▼士林警分局抓到販毒集團，查獲第三級毒品咖啡包。（圖／記者黃宥寧翻攝）

日前警方掌握他們在桃園蘆竹某汽車旅館出入，警方伺機先在他們租來的車上查獲1100包毒品咖啡包、安非他命3.6公克、大麻0.76公克、電子磅秤、分裝袋、封口機、咖啡包空袋596個等；又從摩鐵房間內查扣到203包第三級毒品咖啡包，4人以為可以大撈一筆，沒想到還沒賺到錢就先栽在警方手裡。

全案訊後除將蘇姓犯嫌等，依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦並建請羈押，3人裁定羈押，吳姓女友偵訊後諭令交保。

對此，偵查隊隊長胡光興表示，將全力打擊犯毒集團，持續擴大追查上游，同時呼籲，查緝不法沒有假期，也將加強年節期間維護讓市民過好年。