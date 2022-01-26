　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

8年級生組販毒集團　車上搜出上千包毒咖啡！鬼扯「租來就有」

記者黃宥寧／台北報導

扯！北市士林警分局，日前查獲8年級蘇姓兄弟檔及女友、友人，4人組販毒集團，將買來的第三級毒品，分裝成毒品咖啡包販售，他們為了躲避警方追緝，向車行租車且定期換車，以摩鐵為家。警方成專案小組連日跟監後，在他們車上查獲毒咖啡包、分裝袋等，但他們竟扯「車子租來就有這些東西」，全案依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

▲▼ 士林分局 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲士林分局接獲情資稱，以綽號「天」犯嫌為首的販毒集團平日販售毒品咖啡包，日前於桃園蘆竹區一帶汽車旅館將蘇等3人查緝到案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

經警方分析調查，26歲蘇姓犯嫌與23歲胞弟、23歲吳姓女友及24歲杜姓男友人，因無業，心生歹念組販毒集團，更看準年節快到，想趁過年前賺飽荷包過好年，於是將買來的三級毒品，分裝到毒品咖啡包內以此販售。

4人相當狡猾，花錢向車行共租2輛車，其中1輛車裝載毒品原料、分裝工具，並由蘇姓哥哥與女友負責看貨，蘇弟及杜男則開另輛車，透過網路販售毒咖啡包，加上居無定所，只好住摩鐵、旅社等，甚至在房間內分裝毒品。

▼士林警分局抓到販毒集團，查獲第三級毒品咖啡包。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 士林分局 。（圖／記者黃宥寧攝）

日前警方掌握他們在桃園蘆竹某汽車旅館出入，警方伺機先在他們租來的車上查獲1100包毒品咖啡包、安非他命3.6公克、大麻0.76公克、電子磅秤、分裝袋、封口機、咖啡包空袋596個等；又從摩鐵房間內查扣到203包第三級毒品咖啡包，4人以為可以大撈一筆，沒想到還沒賺到錢就先栽在警方手裡。

全案訊後除將蘇姓犯嫌等，依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦並建請羈押，3人裁定羈押，吳姓女友偵訊後諭令交保。

對此，偵查隊隊長胡光興表示，將全力打擊犯毒集團，持續擴大追查上游，同時呼籲，查緝不法沒有假期，也將加強年節期間維護讓市民過好年。

►「神級乳霜」Top 3出爐！一抹就有逆齡美肌

ET快訊
本土今爆46例「春節敢內用？」　網揭2關鍵：吃爆
阿喜生日「上身全空」胸型被看光　網激動：無尊快出來
快訊／新北某科大生確診！曾赴大安區全家辛亥店　CT值僅18
北市1239人「足跡重疊」！黃珊珊：去過這6處別出門等送隔離
年底住院就失聯！蔡頭經紀人曝「最後通話」悲痛發聲
蔡頭病逝！肝癌「危險因子」一圖看　醫勸：4種人快檢查

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

8年級生組販毒集團　車上搜出上千包毒咖啡！鬼扯「租來就有」

挾持女車主搶錢逆向撞死無辜路人　惡劣水電工狡辯油門是她踩的

女賊闖蘆洲雜貨店「由偷轉搶」　蠻力推開老闆娘搶走13萬

「事是我在做、錢都你在賺」　小弟寫5頁信抱怨再2槍轟斃大哥

嬰誤食零食噎到父路邊急攔車求救　警鳴笛開道5分鐘就到醫院

行兇畫面曝！台中槍手突起身亮槍抵友頭　他下秒癱軟倒地亡

回家了！新北瘖啞男獨攀雪山失聯20天　遺體今吊掛下山

長期遭欺壓+債務糾紛　台中男2槍擊斃大哥！3小時就落網

沒事了？孫安佐在美製槍未遂「我國無審判權」　狄鶯夫婦6字回應

張麗善胞弟涉違法墾山案　3監委現勘「該看的、想看的都有看到」

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

台東2歲童疑奔馬路遭撞身亡！　「司機下跪」母哭打：怎會這樣

「年後1坪要漲4萬」她怒被當盤子　轉找換約客...結果竟相同

納豆「真實病因曝光」！還原緊急手術過程　親吐動刀前最後一句話…女友依依一路陪伴

以為被棄養！土豆憂鬱撞門　視訊見到阿母秒露開心臉❤

8年級生組販毒集團　車上搜出上千包毒咖啡！鬼扯「租來就有」

挾持女車主搶錢逆向撞死無辜路人　惡劣水電工狡辯油門是她踩的

女賊闖蘆洲雜貨店「由偷轉搶」　蠻力推開老闆娘搶走13萬

「事是我在做、錢都你在賺」　小弟寫5頁信抱怨再2槍轟斃大哥

嬰誤食零食噎到父路邊急攔車求救　警鳴笛開道5分鐘就到醫院

行兇畫面曝！台中槍手突起身亮槍抵友頭　他下秒癱軟倒地亡

回家了！新北瘖啞男獨攀雪山失聯20天　遺體今吊掛下山

長期遭欺壓+債務糾紛　台中男2槍擊斃大哥！3小時就落網

沒事了？孫安佐在美製槍未遂「我國無審判權」　狄鶯夫婦6字回應

張麗善胞弟涉違法墾山案　3監委現勘「該看的、想看的都有看到」

又增1確診足跡！衛生局漏「蔡佩芳髮型沙龍」　黃珊珊幫補上：快去採檢

泰國「大麻合法化」民眾可在家栽種　創東南亞首例

房價真的一去不回頭！　26年前的今天國宅一坪僅6萬　

礁溪長榮宣布延長封館、1／29復業　礁溪鄉公所啟動公共區密集清消

毛躁乾枯讓新髮型崩壞？專家教受損髮養護3招　遠離冬季稻草髮

麥當勞超高顏值「櫻花樹冰淇淋」！　灑落花瓣與椰子粉少女心破表

走春網紅景點「粉紅波波球」秘境爆朝聖人潮　製香廠喊：先別再來了

用心改善交通不懈怠　黃偉哲2021年道安會報全勤！

新聞媒體自律協會改選　世新陳清河副校長當選理事長

張偉聖腳踝韌帶要開刀　確定趕不上開季

新冠確診男出院！剩50公尺到家　 倒地死在鄰居家門前

社會熱門新聞

即將／孫安佐涉製槍未遂案宣判　公訴不受理

超商外遭開槍爆頭！台中男送醫不治

台南Josh今赴派出所筆錄　提告新婚妻

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

驚悚影像曝！三寶女駕駛環東逆向　騎士撞飛慘死

2歲童疑奔馬路遭撞亡！母見「司機下跪」暴哭垂打

小弟寫5頁信發洩再2槍轟斃大哥

女逆向上環東　重機男遭撞飛墜地亡

行兇畫面曝！台中槍手突亮槍抵頭　他下秒癱軟倒地亡

不能一起過年了！同場確診者學測　上百高中生連夜送集中檢疫所

喝咖啡談文不合開槍殺人　兇嫌到案

快訊／逆向車撞2車！重機騎士重傷

Toyz出資60萬買大麻煙彈轉售　檢今依販毒罪起訴

更多熱門

相關新聞

LIVE／桃園新增29例！　鄭文燦3點記者會最新說明

LIVE／桃園新增29例！　鄭文燦3點記者會最新說明

指揮中心26日宣布台灣本土病例新增46例，其中桃園佔29例，而亞旭電腦群聚狂燒新增14例，另再新增15例確診案例，分別為龍潭退休人員、幼兒園確診與某太陽能公司設計人員等新增個案，對此桃園市長鄭文燦也將在26日下午3點召開防疫會議，說明最新疫情情況，《東森新媒體ETtoday》也將為您全程直播，掌握最新情形。

快訊／Ct值只有15！樹林男唱卡拉OK被傳染　家人緊急隔離

快訊／Ct值只有15！樹林男唱卡拉OK被傳染　家人緊急隔離

學生家人確診、或與確診者接觸！桃園3安親班停課

學生家人確診、或與確診者接觸！桃園3安親班停課

全台10大房市交易熱區　桃園市2個「2字頭區」擠進TOP 3

全台10大房市交易熱區　桃園市2個「2字頭區」擠進TOP 3

家長怕年後「4348人考體育術科」群聚

家長怕年後「4348人考體育術科」群聚

關鍵字：

毒品士林分局警方違反毒品危害防制條例桃園第三級毒品咖啡包

讀者迴響

熱門新聞

快訊／71歲蔡頭肝癌末期離世！「反串成傳奇」縱橫演藝圈50年

快訊／本土暴增46例、境外增46例

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

納豆腦出血「第3天最新病況」曝光！

即將／孫安佐涉製槍未遂案宣判　公訴不受理

超商外遭開槍爆頭！台中男送醫不治

得升3級？　醫曝「世界第一好消息」：下波作戰關鍵

小小彬17歲暴風成長「圓臉消風」

快訊／全聯開出1張千萬發票

威力彩頭獎上看6.2億　4星座、4生肖中獎率最高

《全明星》阿樂爆同居25歲男偶像！

台南Josh今赴派出所筆錄　提告新婚妻

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

驚悚影像曝！三寶女駕駛環東逆向　騎士撞飛慘死

更多

最夯影音

更多
江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理
小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面