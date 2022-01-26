北部買不到散裝白蛋「1人限購50元」　陳吉仲：會積極調度

▲北部買不到散裝白蛋，店家規定「1人限購50元」。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

雞蛋價格不僅高漲，現在傳出北部不少通路是連買都買不到，確實記者也發現有些地方真的空無一蛋，且還祭出限購令，農委會主委陳吉仲今（26日）表示，會協調中南部蛋農，調度到台北地區。

雞蛋批發價日前1台斤來到44元，主要受寒流影響，下蛋率減少外，還有原物料漲翻天，行政院今年初更指示，先維持目前價格，過年前不能漲。台北市蛋商業同業公會理事長高傳謨表示，蛋少價高主因是寒流來下蛋率少，加上冬天大家愛吃火鍋，用蛋量增，且疫情趨緩，不少遊樂區等各大景點需求量大，原本全台基本1天至少要10萬箱（1箱200顆），現在供給量卻大減超過2成，

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記者實地走訪零售店家發現，確實鬧蛋荒，白蛋全沒，只剩下皮蛋和鹹蛋等，更有店家限購50元，觀察不少民眾直呼怎會這樣。有店家表示，不會限制消費者買多或少，但量是真的少翻了。陳吉仲說，紅豆、玉米飼料過去1年多漲幅超過40％，以雞蛋為例，批發市場價格從去年12月22日到現在皆維持每台斤34塊半，沒有太大幅度改變，反而零售價格部分，因超市有契約供應，消費者要買雞蛋一定可買到，價格也維持一定水準。

陳吉仲表示，但傳統市場的散裝蛋會透過加工業者庫存量調整，以及中南部如屏東、高雄，比較沒有禽流感地區的蛋農，積極調度到台北地區，保證大家過年都能買到所需的農漁畜產品，尤其是雞蛋。另外，蛋價是否僅凍漲到春節後？陳吉仲指出，過年前價格都會維持在這樣的水準。