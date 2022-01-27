被懷疑偷做醫美　男星認了減齡秘方是「這個」！

【企劃特輯】

領到年終獎金之後，大部分上班族都會想要好好犒賞自己一下，其中有不少人會把獎金拿來「修修臉」，透過醫美讓自己的形象煥然一新。不過，醫美技術再好，始終只能改變表面，效果也無法持久，某些侵入性的療程更有可能產生不良反應或後遺症。但現在，你不必再借助醫美，只要用「吃」的，就能真正變美、變年輕！

https://youtu.be/Ob38kISCmJM

伊正凍齡全因NMN軋戲奔波照樣有活力

56歲的資深男星伊正，近來在一齣夯劇裡客串侵犯少女的渣男，讓觀眾恨得牙癢癢。除了演技之外，更多人注意到伊正為了扮演好劇中角色而化了老妝，這是因為他本人看起來實在太年輕了！

和同齡的人站在一起，伊正幾乎年輕了20歲，拿出他33年前在母校台大門口拍攝的照片，也彷彿時間凍結一般，幾乎看不到歲月的痕跡。不少朋友問伊正，是不是偷偷做了醫美？伊正透露，其實他凍齡的秘訣，是因為吃了神奇的NMN。

▲伊正曾回到母校台大門口拍照，與33年前大學時期相比也幾乎無差別。【官網超值優惠組】

▲伊正與同齡人相比幾乎年輕了20歲。【EHS 東森購物 超值囤貨組】



伊正坦言，自己和老婆相差15歲，因此希望能讓外表保持年輕，同時也因為兩個寶貝女兒還小，希望自己將來有精神體力可以陪伴她們。他說：「吃了NMN之後，連軋三、四檔戲，甚至南北奔波，還是應付得很好，最重要的是記憶力也變好，現在背劇本很輕鬆，臉上一些比較深的皺紋也變淡了。」

陳淑芳高齡83 靠NMN逆轉40歲

因為國片《孤味》而爆紅的金馬影后陳淑芳已經超過83歲，戲約卻一部接一部，比很多年輕演員都還要更忙。她能夠保持這麼好的活力，也是因為吃了NMN！陳淑芳說：「誰說年紀大了就只能坐輪椅去公園曬太陽？我83歲了，但我的外表像60歲、身體像50歲，活力像是40歲，在片場大家都不敢叫我阿嬤，都叫我小芳芳！」

陳淑芳也說，自從吃了NMN，身體就像裝了超強的電池，精神、體力都非常好，體檢的數值也相當正常，皮膚變得有彈性，連記憶力都變好了，讓她相當滿意。

▲陳淑芳自從吃了NMN，皮膚狀況、精神、體力都相當好。

NMN風靡富豪圈！連諾貝爾獎得主也「讚聲」

NMN名為「β-菸醯胺單核苷酸」，號稱是未來版的維他命，也是國外富豪圈相當風行的保健成分，包括股神巴菲特、亞馬遜創辦人貝佐斯等都相繼投資，還有8位諾貝爾獎得主公開背書。

▲許多名人都相當支持NMN並相繼投資。

經過實驗證明，NMN可以轉化為NAD+成分，而NAD+可以幫助代謝循環、調節生理機能，更可以延緩細胞老化、恢復細胞功能，逆轉衰老現象，讓大腦更加年輕。

▲NMN能修復細胞、逆轉衰老現象，讓身體機能更好。

醫師鄭光男指出，最新的NMN強效版，添加了N-Plus配方，可以讓吸收率達到98%、細胞增生8倍，同時可以修復因為老化而受損的神經元。此外，NMN還能降低血脂肪，幫助細胞核和粒腺體之間的關鍵聯絡因子合成；食用NMN不是老年人的專利，越早開始修復細胞，就越能保持細胞的健康年輕，延緩衰老的效果也能更好！

金馬影帝影后見證推薦

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