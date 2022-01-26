一分鐘教你如何在歡歌APP成為K歌音效達人

▲用歡歌APP軟體錄製完成後，可以自由調節人聲和伴奏的音量，調整完成音量比例後，有10種不同的音效可供選擇。（圖／歡歌提供）



生活中心／綜合報導

近年來，手機K歌成為年輕人的新潮流。大多數人只是將K歌軟體作為娛樂社交，沒有必要選擇專業錄音設備。且在使用歡歌APP軟體時，不知道如何選擇音效去達到更好的效果。那麼接下來，就給大家介紹一下歡歌APP的K歌音效實用技巧。

用歡歌APP軟體錄製完成後，可以自由調節人聲和伴奏的音量。再根據音樂的風格來判斷，若想突出自己的歌聲，則可以拉大人聲音量，若覺得伴奏聲音小則可以拉大伴奏的聲音，把人聲與KALA調整至合適的比例，適應所演唱的曲風，達到自己的理想效果。

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調整完成音量比例後，有10種不同的音效可供選擇，有「錄音棚」，「KTV」，「演唱會」，「音樂廳」等等。與音效相關的是錄製時所在的環境，在不同環境下唱歌，錄製效果也不同。例如在家裡的客廳和浴室唱歌的效果是截然不同的，客廳空間較大，聲音也會顯得較為空曠；而在浴室錄音，因為空間小封閉性好，在唱歌時會產生混響，從而讓聲音顯得非常飽滿。因此，對應錄製環境與曲風，來選擇合適的音效，是非常重要的環節。當你熟練把握音效該如何使用，你錄製出來的效果將和專業人員一樣棒！想了解更多可以點擊歡歌YouTube可查看案例！

那麼接下來給大家介紹圖上10個音效各自的特點與適用曲風。

一、環繞3D音效

1.「演唱會」模式，這個模式是比較新穎的一類，在此模式下，用戶可以體驗如同演唱會大棚裡明星唱歌的音效，回聲較大，同時能夠避免聲音過於乾燥，其效果旋律悠揚、音色甜美，適合流行歌曲，民歌等類型曲風。

2.「音樂廳」模式，和以上兩種屬於同種類別的音效。這類音效能夠適當修飾音色以及演唱上的瑕疵，適合對自身唱功以及聲線不是非常有自信的歌友使用，這類音效同樣適用任何曲風。

二、專業立體音效

1.「錄音棚」模式，這個模式是相對常見且適合大眾使用的一種音效，混響等效果較少。錄音棚模式就是模擬歌手在錄音棚錄歌的場景。在此模式下，使用者的聲音還原度極高，其演奏效果無雜質、接近原聲、清澈明亮，聲音也會更加立體突出。

2.「原聲」模式，從名字可以知道這個模式完全沒有任何混響以及修飾效果，如果說錄音棚音效還能在一定程度上修飾聲音，那麼原聲效果下演唱出的則是用戶最真實的聲音，聽上去也會更加清晰，因此對人聲要求較高。當你對自己的唱功很自信，或認為自己聲線較好則可以選擇這個模式，當然如果想多練習或檢查演唱效果的好壞時使用它也是很有幫助的。

三、迴響空靈系列音效

1.「空靈」模式，空靈的混響場景就是聲波在發聲之後，能夠進行的反射聲較少，導致聲波快速消失；不過正是因為它的這種特性，它和我們生活中的發聲方式最接近，所以混響場景的聲音空間感較強，聽起來聲音靠前，更加真實。在此模式下，你的歌聲會帶有一些回聲，仿佛在山谷，水簾洞裡唱歌一般充滿神秘感。

2.「悠遠」模式，悠遠音效在寬度上可以將你的聲音尾音拉長，從而使歌聲更加飽滿富有情感。

3.「遼遠」模式，遼遠是在廣度上不斷擴大，將歌聲從一個小小的房間瞬間拉到廣闊無垠的草原，使人聽著心曠神怡。

四、獨特專屬音效

1. 「動聽」模式，顧名思義會讓你的歌聲變得更加優美動聽，營造一種歡快愉悅的氛圍，讓人聽著心情雀躍，適合一些節奏布魯斯R&B類型的曲子，快歌，以及動態大，層次豐富，節奏感強的歌曲。

2. 「迷幻」模式，迷幻音效能讓聲音變得酷炫又有個性，迷幻音的效果是聲音通過K歌軟件的數字演算法，模擬出相對立體的空間，在這樣的空間中，聲波會存在交叉情況，從而使聲源傳遞到人耳有一種連綿不斷的奇妙感。這類音效比較適用於電子類音樂。

因此在音效選取方面，KTV，錄音棚音效適用於絕大部分的歌曲演唱，選擇這兩個模式的人數是最多的；如空靈，悠遠等混響音效比較適合有意境，有詩意風格的曲風；迷幻音效相對來說比較現代，類似於電音，這類音效歐美音樂會用的比較多一些。

一直以來，歡歌通過不斷打磨產品功能，降低K歌門檻，共推出10款音效效果，致力於幫助更多用戶唱出他們最美的聲音。且在歡歌Facebook官方帳號將會有更多小技巧分享給大家，且將記錄歌友們的歌聲成長路程！