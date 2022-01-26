林智堅道安會議出席率全年掛蛋！　柯文哲也被交長點名：12月缺席

▲國內車禍死亡人數居高不下，交通部每月召開記者會說明道安狀況。示意圖。（圖／記者鄧木卿翻攝）



記者許維寧／台北報導

交通部今天（1/26）公布去年1至11月道路交通事故統計分析，總計發生32萬1148起事故，造成2704人死亡，受傷人數更高達42萬。另外，交通部也統計去年各縣市首長主持道安會議紀錄，去年12月高雄市、基隆市、新竹縣等9縣市首長出席率都有改善，但交通部長王國材也點名台北市長柯文哲，並未出席12月道安會議，期望柯文哲持續擔當道安優等生。

交通部今天召開記者會，公布去年1至11月道路交通事故統計。道安會執行秘書吳木富指出，去年1至11月間交通事故死亡人數為2704人，縣市30日內死亡人數則以高雄市296人為最多，其次則為台南市270人以及台中市265人；但若以單月11月30日死亡人數來看，死亡人數較高前五名則為高雄、桃園、新北與台中。

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吳木富也指出，11月個縣市30日死亡人數若和前年同期比較，增幅較高的縣市第一名為宜蘭，再者為桃園、台北以及新竹市；相較前年同期改善者則有台南、台東、雲林和嘉義市。

另外，交通部也公告去年各縣市首長主持道安會議次數，台南市去年12個月每月均舉行，且均由台南市長黃偉哲出席主持，為所有縣市中最佳，其次則為苗栗縣舉行11次且地方首長均出席主持，台北市開會次數也有11次，10次由市長柯文哲主持。

但交通部長王國材提到，新竹市去年1到11月間30日內死亡人數達40人，新竹市首長卻一次都沒有出席道安會議，嘉義縣死亡人數達116人，首長也僅出席過一次，希望地方首長忙於公務之餘可以多花一些心力在事故防治上。

若以去年12月來看，王國材說，台北市、新竹市、嘉義縣、連江縣首長沒有主持道安會議，其中台北市去年1到11月中死亡人數為121人，比起前年增加28人。過去柯文哲主持道安會議均全程參與，不知道12月是不是有其他原因，「期待柯市長持續當道安優等生。」