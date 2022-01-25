台南Josh爆「想跟前女友復合」　成妻失控引爆點…Amber發聲

▲台南Josh與妻子Amber。（圖／翻攝自IG）

圖文／CTWANT

YouTuber「台南Josh」與妻子Amber結婚半年，不料最近傳出Amber家暴事件，中間她還一度聲稱丈夫失聯，令網友相當擔憂，紛紛詢問Josh的下落；不過有網友在網路上分享一段聊天紀錄，內容直指Josh是因為想跟前女友復合，所以Amber才會情緒失控。對此，Amber也在IG發文回應，駁斥這次的謠言。

Amber昨（24日）接連發了3則限時動態，第一則是詢問「整天找不到人可以報警嗎」、第二則是說「我要死了我還是找不到他」，最後一則動態提到自己因為胃出血掛急診，所以才這麼晚回覆大家的訊息，發文當下正準備出院，也向粉絲呼籲，接下來的事情就不要多做臆測，夫妻倆會好好處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Josh的表姐陳宇安昨天在臉書粉專「巴毛律師混酥團」控訴，Amber將兩人剛入住的新居弄得一團亂，面目全非，家具全翻，Josh的衣服也被割破，此外，Amber還家暴Josh，甚至傳訊息辱罵Josh的父母。

▲網傳Josh想和前女友復合，是家暴事件的起因。（圖／翻攝自IG）

稍早，Amber在限時動態上PO出一張聊天紀錄截圖，內文提到Josh因為想跟前女友復合，所以兩人才會結了婚又馬上要離婚，所以才會有後續的打架以及家暴事件，還提到Josh回到家後都避而不見Amber，才會導致她崩潰，並透過親戚在網路上發文帶風向，讓大家以為是Amber有問題，最後還強調：「這是女方說詞。」

對此，Amber則回應：「所有網路上非我們雙方提供的資訊都不是事實，Josh絕對沒有做出對婚姻不忠的行為，請大家不要誤信。」

延伸閱讀

▸ 納豆被爆腦出血「真實病況曝光」 女友依依一路陪伴心疼發聲

▸ 台南Josh遭妻家暴「影片有玄機」？ 開箱16坪小房網傻眼：難怪老婆生氣

▸ 11、12月統一發票獎號出爐 千萬富翁準備好快來對獎