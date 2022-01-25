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4歲童狂咬自己到血肉模糊亡！8月大雙胞胎也自殘...醫曝驚悚原因

河南省兒童醫院有一對8個月大的雙胞胎男嬰，罹患上了會攻擊自己、自咬受傷的罕見疾病。（圖／翻攝自都市頻道）

▲河南省兒童醫院有一對8個月大的雙胞胎男嬰，罹患上了會攻擊自己、自咬受傷的罕見疾病。（圖／翻攝自都市頻道）

圖文／CTWANT

如果家中孩子，出現不正常的自咬、自殘行為，父母要注意了！大陸河南省兒童醫院，日前收治一對才出生8個月大的雙胞胎男嬰，罹患了罕見的「自毀容貌綜合症」，患者除了會莫名自咬唇、舌，還會無法控制的咬傷自己的手指，乍看像是中邪的怪病，經過一連串的檢查與診斷，才得知原來是罹患了「自毀容貌綜合症」。

據大陸《都市頻道》報導，河南省一名母親，近來因為孩子被診斷為「萊希－尼亨症候群」（Lesch-Nyhan氏症候群，又被稱自毀容貌綜合症），孩子因為體內先天缺乏黃嘌呤-鳥嘌呤磷醣基核甘轉換酵素所引起的高尿酸血症，除了智力發展受限，也會慢慢出現像是咬嘴唇、舌頭、咬手指及撞頭等自殘行為。

其實大陸這樣的例子不算少見，過去在2019年，也有陸媒報導江蘇揚州一個家族，生下的小孩都像中了一個魔咒一般，會把自己咬得全身是傷，甚至家族中有個孩子，4歲時就把自己咬到血肉模糊，最後因為腎衰竭過世。

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▲揚州家族也是罹患「萊希－尼亨症候群」（Lesch-Nyhan氏症候群，又稱自毀容貌綜合症）。（示意圖／《Neurology》網站）

面對這類罕見疾病的照顧，其實在良好的醫療照顧下，症狀輕微的患者可以活到30至40歲，但仍有少數病人因吞嚥困難、吸入性肺炎、喉部痙攣性呼吸衰竭或腎功能衰竭而死亡，必須小心注意。

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