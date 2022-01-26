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民進黨20立委「四項公投」一戰建功　蔡英文大動作頒獎表揚

▲民進黨主席蔡英文與林錫耀秘書長會後發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨主席蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨在2021年「四項公投」取得「完封」佳績，擊退主張四項同意的國民黨。民進黨幕僚單位近日依縣市黨部統計，提報黨公職製發感謝狀表揚，共計有20位立委，以及花蓮縣黨部獲獎。

民進黨指出，有鑒於最後公投結果為四項議題皆不通過，讓執政團隊各項政策得以順利進行，本次公投所有黨公職皆將士用命，幕僚單位依各縣市黨部統計，有提報之黨公職全數製發感謝狀予以表揚。

同時，民進黨針對區域立委選區之公投「不同意」票比例，超過2020年政黨票5%之立委特別頒予「進步最有力」嘉勉，包括邱議瑩、李昆澤、趙天麟、劉世芳、陳明文、賴瑞隆、林岱樺、劉櫂豪、蔡易餘、許智傑、鍾佳濱。

另外，於公投期間具有特殊貢獻者，譬如有區域是全國唯一逆轉區、舉辦相對多場次說明會、協助中央黨部赴各地主持和助講，及協助與民間團體、專業公會聯繫溝通等，頒予「貢獻最有力」嘉勉。

其中包括：陳素月、劉建國、蘇治芬、吳秉叡、羅致政、吳思瑤、林楚茵、洪申翰、邱泰源、花蓮縣黨部。另外，花蓮縣黨部於花蓮縣幅員狹長且無區域立委下，共舉辦70場說明會並促使公投得票率與2020政黨得票比較進步4.36%。

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