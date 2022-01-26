洗+剪因「頭髮過長」加錢！她傻眼：合理嗎？　網戰翻

▲原PO認為朋友因「頭髮過長」而被加收費用，相當不合理。（示意圖／視覺中國）

記者謝欣辰／綜合報導

現代人為求方便都會去髮廊打理自己的髮型，但也因此有不少消費紛爭。有位網友就在《匿名公社》表示，陪閨蜜去髮廊洗+剪，卻被告知「頭髮太長」要加收費用，讓她傻眼問道「合理嗎？」

原PO表示，閨蜜想要剪一頭可以露出耳朵的短髮，而該家髮廊洗+剪本身就要價600元，剪髮前設計師說要先洗頭，吹乾後再開始剪髮，「還說因為我朋友的頭髮太長，要花比較多時間所以要多收200元」，就算原PO朋友解釋，自己已經在家洗過了，能不能剪短再洗，設計師還是堅持「一定要先洗才能剪」，並說原PO的朋友髮量多又長，也要剪比較多次。

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▲原PO附上朋友剪髮前的照片。（圖／翻攝自《匿名公社》）

原PO的閨蜜最後還是多付了200元，但原PO總覺得不太合理，「為什麼都要剪掉的頭髮，還要先洗又吹乾？」原PO認為，應該可以先大把的剪掉再洗頭，「如果今天是長髮沒要剪短，那這樣頭髮長，洗頭多收錢，我是覺得還可以」。

貼文一出，網友們回應兩極，「哪間沒區分短髮長髮價格？ 吃米不知道米價」，「要過年了，200還好，離過年越近還會在漲」，「很合理，才加收兩百很便宜了，每家不一樣，你覺得不合理，換能接受的不就好了，正常是洗過才剪」也有網友表示，「先去100元剪髮，或者自己在家，把長髮剪掉，然後再去給髮廊修」，「我沒遇過不加收的」，「也有不加收的良心店家」。