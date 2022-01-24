29歲女拒剪髮　媽氣吼「逢九留長髮」會帶衰全家：沒剪過年別回來

▲女網友因不剪掉長髮，被媽媽威脅過年不准回家。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

都說頭髮是女人的第二張臉，若強迫被剪掉，恐怕會讓愛惜頭髮的女性感到焦慮。一名女網友表示，媽媽看到她過腰的頭髮一直要她去剪掉，否則除了自己會衰，也會連累全家人衰，讓她很無言。

原PO在《匿名公社》吐苦水，今年已29歲，是家裡的大女兒，人在外地工作，前陣子因為疫情關係，快一年沒有回家，也沒有去剪頭髮，目前長髮過腰，沒想到前幾天爸媽來找她，媽媽一看到她的頭髮氣炸，一直要她去剪頭髮。

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未料，媽媽回家後瘋狂傳訊質問，「怎麼沒定期剪頭髮？妳今年29歲逢九不適合留長頭髮，否則本人跟家人都會衰，過年前把長頭髮剪掉。」對此原PO拒絕，結果媽媽撂下重話「沒剪就不要回家」，讓她相當傻眼。

原PO無奈地說，「我的天啊，怎麼有這樣的媽媽，強迫我剪頭髮，身為女人，頭髮就是我的寶貝，怎麼可以隨便被剪掉，好可怕的媽媽。」

貼文一出，許多人紛紛留言「看樣子，妳今年不用回家過年了」、「情緒勒索」、「還有一種說法要挑日子剪」、「那就別回家」；不過有人緩頰，其實細想，媽媽也是為妳好，因為有些事寧可信其有，不可信其無。

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