珍珠芭樂價年節格看漲　善警護果防竊確保安全

▲年節伴手禮夯，珍珠芭樂等各式水果價格看漲，台南市善化警分局「護果專案」啟動，守護農民一年來的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年節伴手禮夯，珍珠芭樂等各式水果價格看漲，台南市善化警分局「護果專案」啟動，守護農民一年來的辛勞，溫馨舉動獲得果農讚許。

目前台南大內地區正值珍珠芭樂採收期，由於肥料、原物料全都漲價，直接影響芭樂價格，市售價每台斤40到60元不等，由於該區離工業區不遠，出入人口眾多，農民擔心珍珠芭樂會遭宵小覬覦摸黑前來偷摘，因此拜託轄區善化分局警方能不定時加強巡邏「護果」及防範工寮內農機具被偷走。

善化分局大內分駐所所長葉立凱，獲知果農擔心「芭樂」及「農機具」會遭宵小覬覦，故於加強重要節日安全維護工作加強巡邏「護果」防竊勤務，不定時編排線上巡邏人員前往巡視，以強化防竊措施，受到當地農民讚揚。

除了農民自己與鄰近農友共同加強巡視外，警方也實施「護果」專案勤務，並結合社區巡守隊及協勤民力，將巡邏警網深入農田，並建立Line群組聯繫通報管道，隨時通報各類狀況，以守護農民血汗，防制農作物遭竊。

所長葉立凱前往果園，巡視相關位置並關懷果農，向農民說明警方如何齊心守護，讓農民非常有感，肯定警察的用心。