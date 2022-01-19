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農曆年前後冬筍營養美味　營養師提醒2患者酌量食用少加輔料

▲年節前後盛產冬筍，但營養師提醒腸、腎疾病患者酌量食用。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲年節前後盛產冬筍，但營養師提醒腸、腎疾病患者酌量食用。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

竹筍熱量低又富營養價值，是相當受歡迎的食材，農曆年前後更是冬筍（孟宗筍）的產季；營養師指出，竹筍不但富含膳食纖維、鉀離子和多種維生素，也有「3低（脂肪、糖分和熱量）」的優點，但腸道疾病、腎功能不全患者應斟酌食用量，並少用醃漬加工、高油輔料，以免失去原味又對身體健康產生反效果。

台灣一年四季皆產不同種類的竹筍，南投縣竹筍主產地在鹿谷、竹山等地；每年3至5月盛產桂竹筍，3至10月盛產綠竹筍，7至10月則盛產麻竹筍，農曆年前後便是孟宗竹筍出產的時期，風味獨特，質地細密，香脆可口，許多民眾在過年期間會料理象徵著節節高昇的冬筍魷魚蒜湯，美味又應景。

衛福部南投醫院營養師黃淑敏表示，竹筍含膳食纖維、礦物質、維生素E、維生素C、維生素B群等微量元素，膳食纖維能促進腸胃道蠕動，改善便秘問題，礦物質與維生素可幫助維持身體機能；竹筍也低脂、低糖、低熱量，每100克僅25大卡，料理方式也很多元，紅燒涼拌皆適宜，是大人小孩都喜愛的食材。

不過黃淑敏也提醒，竹筍纖維豐富，腸道疾病患者應酌量食用、充分咀嚼，才不會出現腹痛等消化不良之問題，而竹筍鉀離子含量較高，腎功能不全患者應少吃，或料理時採川燙方式，降低鉀離子含量。

黃淑敏說，竹筍也常經醃漬製成筍乾及醬筍等加工食品，鈉含量較高，高血壓患者應適量食用；另許多民眾在料理時，會加入高湯或是加很多油來烹煮，雖可增加口感，但卻造成身體負擔，也掩蓋竹筍的鮮味，其實新鮮的竹筍不需再添加輔料，簡單料理就會鮮甜又健康。

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