Omicron後還有新魔王株？WHO：下個變種病毒「傳染力更強」

▲世界衛生組織技術主管范科霍芙（Maria Van Kerkhove）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

世界衛生組織官員25日表示，下一個引起全球關注的新冠變種病毒，將會比Omicron變異株更具傳播力，而科學家需要回答的真正問題在於，新出現的毒株是否會更致命。

CNBC報導，世界衛生組織（WHO）光在上週就收到世界各國約2100萬例的新增通報個案，這也意味著魔王株Omicron的快速傳播力，讓全球新增確診數創下新高紀錄。此外，儘管Omicron毒性似乎不如先前出現的變異株，但龐大的新增確診數量正在衝擊全球各地的醫療體系。

「下一個出現的新冠變異株將更具傳播力」，世衛技術主管范科霍芙（Maria Van Kerkhove）提到，因為這樣才會壓過目前的傳播趨勢，「最主要的問題是，新的毒株會讓病情變得更嚴重或是更輕微」。

范科霍芙進一步警告，社會大眾不要相信未來持續變異的毒株會越來越溫和，或是比早期毒株更不易致病的說法，「希望是這樣，但這並沒有相關證據，不能指望這種說法」，且民眾應該要注意在公共場所的防疫措施，新一代的病毒可能同時具備免疫逃脫能力，降低現有疫苗效力。

面對各國Omicron疫情似乎已接連來到高峰，范科霍芙表示，該毒株仍在其他國家蔓延中，「口罩不需要永遠戴著，也不需要一直保持社交距離，但就目前來看，我們還是需要這樣做。」

世衛首席緊急情況專家萊恩（Michael Ryan）指出，病毒會持續進化直到定型，希望未來發展是朝著病毒感染力下降的方向走，變成更像季節性疫情或只影響高危險族群，「但新冠病毒無法預測」，現階段需要持續追蹤，做好一切準備。

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