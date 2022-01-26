Omicron擴散全年齡層！英國兒童感染率上升　恐再掀成人確診潮

▲ 戴口罩的民眾走過倫敦皮卡地里圓環。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

Omicron病毒使英國聖誕假期過後確診數飆升，近期成人感染率開始下降，兒童個案卻持續增加。科學家警告，Omicron已擴散至全年齡層，到校上課使得越來越多兒童感染，恐怕導致成人病例回升。

根據《天空新聞》，英國新冠追蹤計畫REACT-1隨機抽樣全國各地10萬起病例，發現1月5日至20日期間，小學學齡兒童感染率達到7.8%，且仍在上升。成人感染率相較之下低上許多，且持續下降。75歲以上族群感染可能性最低，僅有2.4%。

年長與年輕族群感染趨勢相反，代表這段期間內，整體感染率起初有所下降，但後來仍穩定維持在很高的數字。

參與研究的牛津大學世界衛生組織傳染病模型合作中心人員唐納利（Christl Donnelly）說明，目前不清楚兒童感染率上升趨勢會維持多久，「對於家中有學童必須到校上課的家庭，這是一項潛在風險」，預料未來高感染率會在兒童族群中發揮作用，接觸者也有風險。

研究人員說明，聖誕假期使Omicron兒童感染潮較晚出現，因連假打亂正常行為模式，居家辦公的成年人社交活動增加，兒童則因不需到校上課，社交活動減少。因此假期前後染疫的兒童較有可能感染Delta病毒，但Omicron現已蔓延至所有年齡層。

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