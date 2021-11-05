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竹市東門市場環保夜市來了　自備環保用具消費送熊熊口罩

▲東門市場自備餐具送的三種款式熊熊口罩。（圖／新竹市政府提供）

▲東門市場自備餐具送的三種款式熊熊口罩。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為鼓勵民眾自備重複性環保用具逛夜市，新竹市環保局結合東門市場特色美食店，共計41家，共同辦理「挺你自備贈你好禮」活動，明（6）日起至12月31日，民眾自備「餐盒、餐具、杯、購物袋」等環保用具，內用或外帶餐飲，每消費一份餐點，即可獲得設計款口罩1個。獨家設計款「熊熊口罩」共有三種款式，包括「熊愛你、熊環保、熊可愛」，每店僅1款限量120份，本次活動共計限量4,920份，送完為止。邀請民眾來環保夜市，自備環保用具愛地球，享用美食還可收集可愛口罩。

環保局長江盛任表示，「逛夜市」吃美食是台灣人生活中極具特色的飲食文化，然而為了方便民眾邊逛夜市邊享用美食，店家經常使用大量的一次性產品，逛一趟手上就多了許多塑膠袋、一次性餐盒、免洗餐具等垃圾，如果遇到習慣不佳的民眾，將垃圾隨手一丟，更造成環境髒亂，甚至影響觀光客的觀感。

江盛任說，東門市場白天是一座老市場，晚上搖身一變，則成為吸引潮流年輕人青睬的文青之地，也是新竹市目前最熱門景點之一。為鼓勵東門市場餐飲店家響應環保，環保局與東門市場特別一起推動「環保商圈夜市」改造計畫，設置內用區座位者補助5,000元，僅有外帶區者補助2,000元，內用全面淘汰一次性餐具改為重複使用餐具，外帶則不使用塑膠類餐具。

本次東門市場「環保商圈夜市」改造計畫，除了餐飲店家配合「內用」改用重複使用餐具、「外帶」不使用塑膠類餐具之外，同時針對市場內資源回收、油煙排放控制、餐飲污水處理、公廁與環境清潔等項目，升級環保措施及環境改善，打造成為「減塑、低碳、清新」的環保夜市。

41家美食店名單如下：
東市1001精釀.調酒、1132泰Thai、比特甜Bitter Sweet、東門旺角-香港大排檔、山口刺身ま丼飯專賣、小次郎咖哩飯、大角拉麵、小夜食光、青丹扎西、阿平臭豆腐、八鷹料亭、享來初、樂陽食堂、珈琲夏特、蔗一條豬、海神平價生魚片丼飯、喜然、炸物研究所、東門豆漿、曼谷市場、虎嘯小麵館、打鋼貴倪-創意小餐館、小東門-蒸烤鮮飯食、好記炒麵、被耽誤的炒麵店、阿宗師好味焿、日春木瓜牛奶、美山貳拾陸號、東市譟咖、八庵魚河岸一代目、小米甜甜圈、東門米粉攤、屬孰、好粥棧、燒肉霸、串川串-重慶四川串串香、硬派主廚、Musha Musha熟成咖哩、偷撕吐司、らぁ麵東商店、漁香甜不辣。

環保局表示，希望以貼近民眾更接地氣的方式，將垃圾減量風氣融入日常生活，讓民眾養成良好的環保習慣，落實全民綠生活運動，一同攜手減塑愛地球。

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