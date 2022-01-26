北捷出現化學兵！他嗆「為何落單搭捷運」　網罵爆：腦子欠消毒

▲原PO搭捷運時看見2位化學兵。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

實習記者林郁婷／綜合報導

所有抗疫英雄都值得尊敬。一名男子今一名男子今（26）天上午搭捷運時，遇到2名全副武裝揹著裝備的化學兵，從劍潭站上車、士林下車，讓他質疑「為何落單搭捷運」、「在高傳染的風險下，是不是應該避免搭大眾交通工具」，沒想到被網友罵爆，「人家消毒的比你還乾淨」。

一名男網在「爆料公社」發文表示，今日早上接近八點時，在捷運上看到兩位國軍化學兵上車，，從劍潭站上車，士林站下車。男子質疑，「化學兵全裝出勤，怎麼會落單，自行搭捷運呢？不是應該都跟著大部隊，搭乘專用的軍車嗎？」他認為，化學兵經常在有確診者足跡的地方走動，帶有很大的傳染風險，不應該搭乘大眾運輸工具，並要求政府官員多多考量風險，最後在文末寫下「化學兵辛苦了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO認為化學兵不該搭捷運，遭到網友一面砲轟。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

貼文一出，網友直批原PO無腦，「人家消毒的比你還乾淨」、「沒有他們，你不知道確診幾次了」、「有些人的腦欠消毒」、「消毒化工兵比你乾淨安全多了」、「人家消毒的比你還乾淨勒」、「他們身上應該比你還乾淨請放心」「可能他們要消毒的地方就是捷運站，而且他們是除疫又不是染疫，不搭是用走的膩」。

部分網友也指出，「這種就是會客訴的奧客，都會在後面補辛苦了」、「說別人辛苦又PO爆料，不就是想表達自己不想跟高危險群接觸，但又想表現自己很體恤他們。唉，人就是這麼妙。」

▲網友指責原PO無腦。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）