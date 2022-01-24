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8千元買蜜柑禮盒　打開全發霉「整顆變綠色」！店家急撇清：不退換

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社APP-匿名公社）

▲禮盒一打開就看到發霉的蜜柑。（圖／翻攝自爆料公社APP-匿名公社）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友日前到台南某間水果店，花8千元購買7盒蜜柑禮盒，兩個禮拜內將禮盒全送給客戶，不過，其中一名客戶反映柑橘有發霉的狀況，橘色的蜜柑全變成灰綠色，還沾黏到袋子，她立刻跟水果店反映，但店家卻稱商品已售出10天，是原PO運輸上或是保存上出問題，堅持不退換貨。

有網友在「爆料公社APP-匿名公社」發文，同事13日在水果店買7盒蜜柑禮盒，陸續送給客戶，21日全部送完後，接到一名客戶的電話表示蜜柑發霉了，「我是因為跟妳很好，所以才告知妳一下，這些打開就這樣了」，嚇得她趕緊打電話詢問其他客戶，大家紛紛表示，收到蜜柑有發霉的情形。

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她跟水果店反映發霉的狀況，但店家堅持不退費、不換貨，「如果有問題不至於10天後才反應，新鮮水果我們也沒有放置保存這麼久，看照片是保存上有問題」，認為是原PO保存方式，或是運輸時出現狀況，「畢竟有問題的商品，您現場檢驗的時候都會發生，貨到您手上之後10天，我們根本無法得知發生了什麼事情」。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社APP-匿名公社）

▲店員急撇清關係，堅持不退換貨。（圖／翻攝自爆料公社APP-匿名公社）

店家的處理方式讓她很傻眼，只想撇清責任，「一收到就直接放冷藏了，直到有客戶跟我們反應，我們才知道有問題」，取貨時禮盒外盒都已經用膠帶封膜，禮盒就是要送人的，不可能在送禮前拆開來檢查，「當下你全部都有膠帶封膜，我如何當面點交？請問怎麼確認一開始就沒問題呢？」

原PO感嘆「同事是真的滿衰的」，雖然說已經過10天，但第一天、第二天收到禮盒的客戶都指出，打開就看到發霉的蜜柑，但因為不好意思就沒有說，根本不是保存上出問題，是店家一開始就給發霉的蜜柑，「如果同事一開始就發現，有可能拖到10天才講嗎？送的都是很重要的客戶，怎麼可能會隨便挑隨便送」。

原PO透露，同事已經找其他水果行買禮盒補救，「我們已經全部自己吸收了」，也提醒大家，以後買禮盒一定要檢查，「不論多貴，不只外盒，連單獨包水果的包裝都要一個一個打開看」、「店家如果主動提起要封箱更要檢查」。

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